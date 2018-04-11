Финальную битву сериала «Игра престолов» снимали 55 ночей 11.04.2018, 12:59

Речь идет о съемках битвы за находящийся на Севере Вестероса замок.

Создатели финального эпизода сериала "Игра престолов" завершили съемки самой масштабной битвы в истории проекта. Об этом со ссылкой на своих информаторов, пишет kinonews.ru.

Утверждается, что съемки ключевого эпизода шоу продолжались 55 ночей. О длительности процесса свидетельствует благодарственное письмо продюсеров "Игры престолов", адресованное всей съемочной группе.

"Когда примерно через год десятки миллионов зрителей по всему миру будут смотреть этот эпизод, они даже не смогут представить себе, сколько усилия вы приложили. Им будет все равно, насколько вы устали, и как непросто вам было выполнять свои обязанности в условиях, когда температура частенько опускалась ниже ноля. Они просто будут осознавать, что смотрят нечто, чего никогда ранее не видели на экранах. И все это благодаря вам", - говорится в послании.

Вероятнее всего, речь идет о съемках битвы за находящийся на Севере Вестероса замок Винтерфелл, декорации которого были сожжены в начале 2018 года. Финальный сезон сериала "Игра престолов" будет представлен зрителям в 2019 году.