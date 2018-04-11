Freedom House: В Беларуси «окопался» персонифицированный авторитарный режим 2 11.04.2018, 12:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Международные правозащитники заявили об ухудшении ситуации с демократией в нашей стране.

Эксперты международной правозащитной организации Freedom House опубликовали очередное ежегодное исследование «Страны в переходном периоде», в котором оценивают развитие демократических институтов в странах Центральной, Восточной и Южной Европы, сообщает «Радыё Свабода».

Беларусь не изменила суммарный показатель «демократичности» - 6,61 с 7 баллов (показатель 1-3 балла соответствует консолидированной демократии, 6-7 баллов консолидированному авторитарному режиму).

Согласно отчету, в Беларуси чуть стало хуже с «демократическим правлением».

Беларусь стала такой же недемократической, как и Россия (ухудшилась с 6,57 до 6,61 балла). Худший показатель имеют только Азербайджан (6,93, не изменился), Казахстан (ухудшился с 6,64 до 6,71), Таджикистан (ухудшился с 6,64 до 6,79), Туркменистан (6,96, не изменился) и Узбекистан (улучшился с 6,96 до 6,89).

О Беларуси пишут как о государстве, где «окопался» персонифицированный авторитарный режим, который подавляет политическую конкуренцию и борется с активистами и журналистами, которые осмеливаются выступать против властей. Но отмечается, что такие режимы трудно назвать успешными: кризисы 2008 и 2014 годов и завершение сырьевого бума привели регион в оцепенение, продлив еще на десятилетие последствия постсоветского наследия плохих инвестиций в физическую инфраструктуру и человеческий капитал.