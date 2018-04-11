закрыть
11 апреля 2018, среда, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Любовь Ковалева: На многие вопросы нет ответа до сих пор

2
  • 11.04.2018, 13:55
  • 1,295
Любовь Ковалева
фото: Ирина Ареховская / Белсат

Сегодня - седьмая годовщина трагедии в столичном метро.

11 апреля 2011 года в 17.56 на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв, передает «Радыё Рацыя». В результате трагедии погибли 15 человек и около 400 получили ранения. По факту было начато уголовное дело, в ночь с 12 на 13 апреля были задержаны подозреваемые: Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев.

Коновалова и Ковалева признали виновными в совершении теракта и приговорили к смертной казни. В марте 2012 года их расстреляли.

Как рассказала мать Владислава Ковалева Любовь Ковалева:

- Этот день для меня - огромная трагедия. Как, впрочем, и для всех тех, кто пострадал семь лет назад, а также для всего нашего общества. Ежегодно 11 апреля я скорблю вместе со всеми и, поверьте, мое горе также безгранично.

- Вы до сих считаете сына невиновным?

- Не верю и не поверю в виновность сына до конца своей жизни. Я видела, каким образом шло расследование, как спешили с расстрелом моего сына. Если он на самом деле виноват, почему нельзя было исследовать абсолютно все факты, чтобы на сто процентов убедиться в виновности человека?

Зачем было торопить исполнение смертного приговора? В таком резонансном деле должны тысячу раз все отмерить и только после этого «отрезать». Понимаю, что многие могут сказать: мол, мать всегда будет защищать сына, даже если он преступник. Но я смотрела еще и фактам в глаза, следствию и суду задавались конкретные вопросы. А на многие из них мы не получили ответа до сих пор.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина