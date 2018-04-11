Любовь Ковалева: На многие вопросы нет ответа до сих пор 2 11.04.2018, 13:55

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Любовь Ковалева

фото: Ирина Ареховская / Белсат

Сегодня - седьмая годовщина трагедии в столичном метро.

11 апреля 2011 года в 17.56 на станции метро «Октябрьская» в Минске прогремел взрыв, передает «Радыё Рацыя». В результате трагедии погибли 15 человек и около 400 получили ранения. По факту было начато уголовное дело, в ночь с 12 на 13 апреля были задержаны подозреваемые: Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев.

Коновалова и Ковалева признали виновными в совершении теракта и приговорили к смертной казни. В марте 2012 года их расстреляли.

Как рассказала мать Владислава Ковалева Любовь Ковалева:

- Этот день для меня - огромная трагедия. Как, впрочем, и для всех тех, кто пострадал семь лет назад, а также для всего нашего общества. Ежегодно 11 апреля я скорблю вместе со всеми и, поверьте, мое горе также безгранично.

- Вы до сих считаете сына невиновным?

- Не верю и не поверю в виновность сына до конца своей жизни. Я видела, каким образом шло расследование, как спешили с расстрелом моего сына. Если он на самом деле виноват, почему нельзя было исследовать абсолютно все факты, чтобы на сто процентов убедиться в виновности человека?

Зачем было торопить исполнение смертного приговора? В таком резонансном деле должны тысячу раз все отмерить и только после этого «отрезать». Понимаю, что многие могут сказать: мол, мать всегда будет защищать сына, даже если он преступник. Но я смотрела еще и фактам в глаза, следствию и суду задавались конкретные вопросы. А на многие из них мы не получили ответа до сих пор.