Евро обновил исторический максимум

Евро обновил исторический максимум4
- 11.04.2018, 13:29
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Белорусский рубль стремительно падает к доллару и евро.
На валютных торгах 11 апреля белорусский рубль продолжил стремительное падение к американской валюте и евро на фоне обвала российского рубля.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0701 рубля (2,82%) и составил 2,5580 рубля. Курс европейской валюты обновил исторический максимум. Предыдущий был зафиксирован на торгах 12 февраля 2016 года — 2,4956 рубля.
Курс доллара увеличился на 0,0440 рубля (2,17%) и составил 2,0698 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,0190 рубля (0,58%) и составил 3,2317 белорусского рубля за 100 российских.