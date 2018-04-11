закрыть
11 апреля 2018, среда, 14:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Улицами Варшавы прошел «Смоленский марш»

  • 11.04.2018, 13:31
Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

В Варшаве состоялся заключительный 96-й Марш памяти жертв Смоленской катастрофы.

Выступая перед участниками марша, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский поблагодарил их за то, что они каждый месяц собирались у Президентского дворца в Варшаве, сообщает «Радио Польша».

«Я благодарен всем, кто сюда приходил, кто приходил всегда, время от времени, хотя бы раз в год или даже реже. Благодаря каждому из вас мы теперь можем сказать: Мы победили! Оно того стоило! Мы послужили Отечеству, послужили правде, послужили достоинству Польши и всех поляков!», - сказал Ярослав Качиньский.

Напомним, 10 апреля, в восьмую годовщину Смоленской катастрофы, по всей Польше прошли памятные мероприятия.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина