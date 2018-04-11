Улицами Варшавы прошел «Смоленский марш» 11.04.2018, 13:31

Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

В Варшаве состоялся заключительный 96-й Марш памяти жертв Смоленской катастрофы.

Выступая перед участниками марша, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский поблагодарил их за то, что они каждый месяц собирались у Президентского дворца в Варшаве, сообщает «Радио Польша».

«Я благодарен всем, кто сюда приходил, кто приходил всегда, время от времени, хотя бы раз в год или даже реже. Благодаря каждому из вас мы теперь можем сказать: Мы победили! Оно того стоило! Мы послужили Отечеству, послужили правде, послужили достоинству Польши и всех поляков!», - сказал Ярослав Качиньский.

Напомним, 10 апреля, в восьмую годовщину Смоленской катастрофы, по всей Польше прошли памятные мероприятия.