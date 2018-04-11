Брестские блогеры выиграли суд 1 11.04.2018, 13:43

Областной суд не признал Facebook i YouTube средствами массовой информации.

Судья Брестского областного суда Руслана Сенько отменила решение судьи Пинского районного суда Ольги Лубник относительно блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, сообщает «Радыё Рацыя».

«Таким образом, своим решением судья не признала социальные сети Facebook и Youtube средствами массовой информации, в отличие от коллег из Пинска», - отметили блогеры.

«Если честно, было 50 на 50. Понятно, что дело было высосано из пальца. И никаких объективных причин наказать нас штрафами не было. Но есть же у нас еще «суд по звонку». Думаю, что судья Брестского областного суда не рискнула, чтобы это все дошло до Верховного суда», - прокомментировал блогер Александр Кабанов.

«Кроме Пинского райсуда, возникает вопрос к компетентности юрисконсульта компании EXIDE Александра Юнкевича, на основании заявления которого и дошло дело до судебного разбирательства над блогерами», - возмущаются люди, которые пришли поддержать Кабанова и Петрухина.

Напомним, что 12 марта суд Пинского района и города Пинска рассмотрел административные дела брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова и признал их «виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ» (ч. 2 ст. 22.9 КоАП), оштрафовав на 40 базовых величин (980 рублей) каждого.

Штраф был назначен за то, что блогеры вели онлайн-трансляцию в соцсетях во время посещения завода аккумуляторов Exide в Пинске.