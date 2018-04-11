закрыть
11 апреля 2018, среда, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Народ смотрел в телевизор и недоумевал

2
  • Николай Травкин
  • 11.04.2018, 13:48
  • 2,010
Николай Травкин

Эти два джентльмена говорили все-таки про экономику России.

-Дим, вставай, чего ты разоспался то?! Двенадцатый час уже, тебе же к Путину с докладом сегодня по отчету в Думе за прошлый год, - будила мужа Светлана и сдернула с него на пол одеяло, видя, что он опять сворачивается «калачиком» для продолжения сна.

Дмитрий Анатольевич вскочил с кровати, в темпе совершил туалет, оделся, перекусил на скорую руку и не заглядывая в планшетку с утренними цифрами о том, что там происходит с утра в экономике, помчался к Президенту.

Владимир Владимирович плавал. Его любовь к плаванию в бассейне была общеизвестна и помощники знали, что от плавания в бассейне его нельзя отвлекать никакими неприятными известиями. А лучше совсем ничем не отвлекать.

Внутренний рынок бился в конвульсиях. Рубль вообще прекратил сопротивление и в какие значения к доллару и евро его выбросит к концу дня уже не предсказывала даже Набиуллина. Но к чему лишний раз огорчать вождя, если после обеда у него с докладом Медведев. Вот он и доложит, полагали помощники.

Так они и встретились. Один в спешке не успел узнать о происходящих в экономике катаклизмах, а второму не доложили.

Дмитрий Медведев начал бодро:

«… в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, … начался рост валового внутреннего продукта … На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач…»

Владимир Путин кивал головой, выражая удовлетворение состоянием дел…

Народ смотрел в телевизор и недоумевал. Про экономику какой страны разговаривают двое этих импозантных мужчин? Может быть они не про Россию говорят?

Но вскоре на кремлевском сайте появилась стенограмма встречи. Эти два джентльмена говорили все-таки про экономику России.

Николай Травкин, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина