Народ смотрел в телевизор и недоумевал 2 Николай Травкин

11.04.2018, 13:48

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Николай Травкин

Эти два джентльмена говорили все-таки про экономику России.

-Дим, вставай, чего ты разоспался то?! Двенадцатый час уже, тебе же к Путину с докладом сегодня по отчету в Думе за прошлый год, - будила мужа Светлана и сдернула с него на пол одеяло, видя, что он опять сворачивается «калачиком» для продолжения сна.

Дмитрий Анатольевич вскочил с кровати, в темпе совершил туалет, оделся, перекусил на скорую руку и не заглядывая в планшетку с утренними цифрами о том, что там происходит с утра в экономике, помчался к Президенту.

Владимир Владимирович плавал. Его любовь к плаванию в бассейне была общеизвестна и помощники знали, что от плавания в бассейне его нельзя отвлекать никакими неприятными известиями. А лучше совсем ничем не отвлекать.

Внутренний рынок бился в конвульсиях. Рубль вообще прекратил сопротивление и в какие значения к доллару и евро его выбросит к концу дня уже не предсказывала даже Набиуллина. Но к чему лишний раз огорчать вождя, если после обеда у него с докладом Медведев. Вот он и доложит, полагали помощники.

Так они и встретились. Один в спешке не успел узнать о происходящих в экономике катаклизмах, а второму не доложили.

Дмитрий Медведев начал бодро:

«… в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, … начался рост валового внутреннего продукта … На абсолютно низком уровне находится инфляция, что дает возможности как для развития кредитования в стране, так и для решения важнейших задач…»

Владимир Путин кивал головой, выражая удовлетворение состоянием дел…

Народ смотрел в телевизор и недоумевал. Про экономику какой страны разговаривают двое этих импозантных мужчин? Может быть они не про Россию говорят?

Но вскоре на кремлевском сайте появилась стенограмма встречи. Эти два джентльмена говорили все-таки про экономику России.

Николай Травкин, «Фейсбук»