Названы 10 самых надежных автомобилей в мире 11.04.2018, 14:02

Основу списка составили полноразмерные внедорожники.

В топ-10 самых надежных и выносливых автомобилей в мире попали полноразмерные внедорожники, а лидером экспертных оценок стал автомобиль Toyota Sequoia, сообщает racurs.ua.

Критерием для составления рейтинга была способность пройти свыше 320 тыс. км. Чтобы огласить список самых надежных автомобилей мира, специалисты компании исследовали данные о 13,5 млн машин, выпущенных в период с 1981 по 2017 годы.

Возглавил рейтинг надежности и выносливости продукт японской корпорации Toyota — внедорожник Toyota Sequoia. Более 320 тыс. км пробега имеют 6,6% всех экземпляров этой модели.

Второе место занял американский Ford Expedition (5,4%), на третьем — Chevrolet Suburban (5,2%).

В первой пятерке очутился еще один автомобиль Toyota — 4Runner (4,2%), а также GMC Yukon XL (3,9%).

В лучшую десятку самых надежных автомобилей вошли также: Chevrolet Tahoe (3,8%), GMC Yukon (2,8%), Toyota Tacoma (2,6%), Toyota Avalon (2,4%) и минивэн Honda Odyssey (2,4%).