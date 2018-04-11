Ранившего трех милиционеров мозырянина приговорили к 18 годам тюрьмы 11.04.2018, 14:20

Фото: «Радыё Свабода»

К суду и следствию осталось много вопросов.

11 апреля Гомельский областной суд признал жителя Мозыря Андрея Рабешку виновным и приговорил его к 18 годам заключения: 17 лет за попытку убийства милиционеров при исполнении ими служебных обязанностей, а также 1 год лишения свободы за кражу сварочного аппарата и мойки высокого давления. Приговор озвучил судья Иван Котов, сообщает «Радыё Свабода».

«Приговор нельзя считать объективным и справедливым ни с точки зрения квалификации действий моего подзащитного, ни с точки зрения оценки добытых фактов и показаний свидетелей. Будем подавать апелляцию», - заявила адвокат Рабешки Екатерина Змушко.

Адвокат: это была самооборона

В суде адвокат высказывалась за оправдание Андрея Рабешки, который, по сути, защищал себя и свою гражданскую жену. «Имела место самооборона, даже не превышение ее, а именно необходимая самооборона», - убеждена адвокат Змушко.

Об этом заявлял, выступая в суде с последним словом, и обвиняемый Рабешко:

«Не я пришел ночью к милиционерам, не я ждал их на улице, спрятавшись, чтобы меня не было видно и чтобы потом напасть и лишить их жизни. Наоборот, это сделали нынешние пострадавшие. Они напали на меня. Я всего лишь защищал себя, свою жизнь и жизнь моей любимой жены. Я сделал так, как сделал бы настоящий мужчина».

Для наглядности Рабешко, стоя в клетке суда за бронированным стеклом, даже надел на голову черную маску с прорехами для глаз и объяснил: «Я сегодня максимальна приблизил свой внешний вид до того, как выглядели люди, что напали на меня».

Как появилось и развивалось дело?

Рассмотрение уголовного дела длилось три месяца. А началось все с того, что Андрей Рабешко со своим мозырским другом Александром Подобедом взяли из квартиры с согласия ее хозяйки сварочный аппарат и мойку высокого давления. Квартиру в бараке хозяйка просила очистить, чтобы определить, какой ремонт требуется, и выставить ее на продажу. Оценку проводил инженер Подобед.

Как выяснилось, сварочный аппарат и мойка принадлежали другому горожанину, который с разрешения брата хозяйки, пока та отбывала наказание по приговору суда, сделал в квартире что-то вроде своей кладовой.

«На мой телефон звонил, как выяснилось в суде, старший лейтенант Чаплыгин с Гомеля, намекал, что «есть нормальная тема, бабла всем хватит». Наверное, провоцировал», - рассказывал журналистам Александр Подобед.

Ночное задержание в Мозыре

Делом занялась региональная служба управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией УВД Гомельского облисполкома.

Андрея Рабешко гомельские милиционеры решили задерживать ночью вместе с омоновцами. Выставляли его как опасного рецидивиста, который отбывал наказание в Беларуси и якобы грабил банки в Германии. Тем не менее на операцию даже омоновцы не взяли с собой ни бронежилетов, ни форменной одежды с знаками отличия. Имели только черные маски с прорезями для глаз.

В суде выяснилось также, что милиционеры были отправлены в Мозырь на проведение спецоперации 29 апреля 2017 года, а согласование на участие в ней сотрудников ОМОНа получено от руководства УВД только на следующий день. События опережали официальные распоряжения.

Гомельская группа из семи милиционеров решила ночью сделать обыск в доме Елены Страхи, гражданской жены Рабешко, а заодно задержать и самого Андрея - он находился в то время у Елены.

Как раз во время ночного задержания 30 апреля во дворе частной усадьбы Рабешко и порезал ножом двух омоновцев - прапорщика Мадянкова и старшину Юрченко - и пырнул в ягодицу старшего лейтенанта Чаплыгина из отделения наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля.

Из ночных нападающих милиционеры стали пострадавшими, а Андрея Рабешко, который защищал свою семью от налетчиков в черных масках, сделали виновным в попытке убийства милиционеров при исполнении ими служебных обязанностей.

«Радыё Свабода» попыталось разобраться, что не так в этом деле? На какие вопросы не дал ответа суд?

Мозырчанин утверждает, что защищал себя и жену от неизвестных в черном и масках, которые под утро 30 апреля 2017 года хитростью выманили его из дома во двор, напали и начали избивать. Милиция стояла на том, что Рабешко - «закоренелый уголовник», «бандит», «очень опасный тип», который пытался вернуть в Мозыре «лихие 90-е», возглавил местных судимых, наркоманов, «занимался мошенничеством, кражами и выманиванию».

«В нынешней его группировке были неоднократно судимые уголовники», - писала газета «СБ. Беларусь сегодня».

Причиной визита среди ночи к Рабешко милиция позже назвала подозрение в краже сварочного аппарата и мойки высокого давления общей стоимостью более 1300 рублей.

Своей вины Рабешка не признавал и в ходе судебного следствия, об этом он сказал и в последнем слове. Государственный обвинитель потребовала для подсудимого 21 лет лишения свободы.

1. На самом ли деле была кража сварки и мойки?

Андрей Рабешка и второй фигурант дела, Александр Подобед, утверждают, что не воровали техники, а вынесли ее из квартиры с разрешения власьницы жилья. Случилось это 28 апреля, за два дня до задержания. Свидетель, уласьница квартиры, давала показания на суде, что не знает, кому принадлежала техника. А пострадавший, по мнению адвоката, не доказал, что техника принадлежала ему. Информация в милицию о возможном кража попала в результате оперативно-поискового мероприятия «Контроль в сетях электросвязи». Адвокат Рабешки обращала внимание, что в этом деле отсутствует санкция прокурора на проведение ОПМ.

2. Рабешко - рецидивист, грабил банки в Германии?

Правоохранители утверждали, что Рабешка грабил банки в Германии.

Но последняя судимость Мозырянин была погашена. В немецкой тюрьме, со слов гражданской жены Елены, Рабешко сидел за нарушение законодательства о депортации, и после освобождения жил в Германии восемь месяцев. За грабеж банков в западноевропейской стране вряд ли дают год тюрьмы.

3. Обвиняемый возглавлял в Мозыре преступную группировку?

Почему тогда ему не инкриминируют соответствующую статью Уголовного кодекса и за решеткой сейчас находится он один?

4. Рабешко готовил побег, мог иметь и применить оружие?

Он жил в Мозыре на виду, не прятался, ездил забирать дочь в школу, гражданскую жену с работы, не был в розыске. Государственные издания писали, что милиция пошла на ночное задержание с применением физической силы, так как Рабешко мог иметь и применить оружие. Но ОМОН был на задержания без бронежилетов. Если Рабешко готовил побег, то как он одновременно собирался возглавить местных уголовников?

5. ОМОН предупреждал мозырянин криками «Стоять, милиция»?

Действительно Рабешко намеренно взял нож и пытался лишить жизни сотрудников правоохранительных органов, зная, что за это может получить смертный приговор? В отличие от нескольких лет лишения свободы за кражу.

Неизвестные в черном и масках зашли во двор под утро, постучали в окно и попросили выйти хозяина, так как «зацепили твое авто, нужно разобраться без ментов». Когда Андрей вышел, на него напали и начали бить.

Обвиняемый давал показания: никто из нападающих не был в форме, не продемонстрировал документов, не предупреждал «Стоять, милиция!». Крики самого Рабешко «Помогите, убивают!» слышали соседи, один из них, Виктор Кривицкий, бросился на помощь с кочергой, и лишь тогда услышал от неизвестных «Стоять, милиция!»

Пострадавший милиционер Юрченко на суде заметил, что обвиняемый не должен был догадаться, что люди в черном - милиция.

6. Рабешко хотел именно убить милиционеров?

Адвокат обращает внимание на ранения милиционеров: большая часть из них есть легкими, они имеют разную локализацию, что объясняется именно хаотичностью нанесения повреждений. По словам адвоката, это свидетельствует, что Рабешка же не собирался именно убивать сотрудников ОМОНа.

7. «Криминальный авторитет» жил в доме родственников гражданской жены и не имел своего автомобиля

Андрей Рабешко жил с гражданской женой Еленой в доме ее родственников, он не имел собственного автомобиля - одалживал поездить на время у своего приятеля. Жена работала время от времени на местном рынке.

8. Почему Рабешку нельзя было вызвать повесткой, задержать днем?

Для задержания в ночное время милиция должна иметь обоснование, которого они не предъявили. Согласно рапортом начальника 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК Александра Зайца, датированном 29 апреля, был подан запрос выделить четырех сотрудников ОМОНа в штатском, экипированных штатным вооружением, на автомобиле с 9.00 29 апреля до 18:00 30 апреля.

А сотрудники Мозырского РОВД о краже сварочного аппарата и мойки узнали только после обеда 29 апреля - это не согласуется с рапортом. Он был направлен начальнику УВД Гомельского облисполкома 30 апреля, в 9:37, что значит - согласование о направлении ОМОНа происходило уже после ночных событий.

9. Сотрудники местного РОВД приехали на место происшествия уже после задержания Рабешко

В соответствии с методическими рекомендациями о планируемом задержании преступников, группа ОМОНа в штатском должна сообщить в местный РОВД и вызвать на помощь наряд в форме, что под утро 30 апреля 2017 года не было сделано, как и не было подкрепления в виде автопатрулей.

10. Подозреваемых в воровстве задерживают ОМОН и ГУБОПиК?

Согласно приказу МВД от 17.01.2017, основные задачи ОМОН - задержание лиц, оказывающих вооруженное сопротивление или совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления, являющихся членами организованных преступных группировок. Кража, которая инкриминируется Рабешко, относится к категории менее тяжких.

В комментарии правозащитник Валентин Стефанович согласен, что в деле много нестыковок:

«Что мне известно об этом деле - то похоже, что у этого человека были все основания полагать, что на него напали какие-то бандиты. Об этом свидетельствует и то, что он кричал и звал на помощь, когда на него напали милиционеры. Недаром на его крик прибежал сосед, который думал, что того просто грабят, и который также чуть ли не ударил омоновца. Соседа как раз и остановило то, что милиционер представился. Поэтому если бы это (если бы милиция представилась - прим. БП) было изначально, может, и не было бы раненых?», - говорит Стефанович.