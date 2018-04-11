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В Минске открылся музей старых компьютеров

  • 11.04.2018, 14:24

Коллекция музея насчитывает более 500 экспонатов.

Интерактивный музей ретрокомпьютеров BYTESPACE открылся сегодня в БГУИР, передает корреспондент БелТА.

Коллекция музея насчитывает более 500 экспонатов, произведенных во второй половине XX века, - компьютеры как советской, так и зарубежной истории. Большинство экспонатов находятся в рабочем состоянии - за ними можно работать и играть. Сергей Попков пообещал пополнить коллекцию музея парой уникальных образцов ретротехники из личной коллекции.


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