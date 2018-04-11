Гомельский видеоблогер: Своими декретами власти вынуждают людей просыпаться 1 11.04.2018, 15:10

Фото: EPA

В Беларуси стоит ожидать очередной волны протестов.

Как заявил «Радыё Рацыі» гомельский правозащитник Леонид Судаленко, в нынешнем виде декрет о «тунеядцах» вряд ли будет работать.

- Сейчас правительство молчит о здравоохранении, об образовании, так как это все у нас бесплатно по Конституции. И они сейчас очень интересно подходят. Как общественный транспорт будет распознавать того, кто не занят в экономике? Два вида проездных будет существовать? - задается вопросами Судаленко.

Гомельский видеоблогер Артем Шапаров убежден, что принятие подобных декретов катализирует политическую активность граждан:

- Когда власти принимают такие законы, они вынуждают людей просыпаться. Это хорошо. Пусть Лукашенко сам поможет нам, неравнодушным людям, подняться и высказаться. Такими законами он делает, как это было у нас прошлой весной из-за декрета №3. Вышел декрет №1 - обязательно будут протесты.