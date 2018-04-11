Меркель предъявила ультиматум «Северному потоку-2» 2 Андрей Гурков

11.04.2018, 15:08

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Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Канцлер Германии за два месяца резко изменила отношение к проекту «Газпрома».

В Берлине резко изменился тон в отношении "Северного потока-2". Об этом свидетельствуют высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко.

Первое, что бросается в глаза: до сих пор Ангела Меркель перенимала терминологию немецких фирм, поддерживающих план российского "Газпрома" проложить на Балтике новый мощный газопровод между Россией и Германией, и неизменно называла его чисто экономическим проектом. Он не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы, подчеркивала канцлер не далее как 16 февраля, принимая в Берлине премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Проект невозможен до тех пор…"

Но вот не прошло и двух месяцев, как та же Ангела Меркель, переговорив в Берлине с другим рьяным противником "Северного потока-2", Петром Порошенко, вдруг заявляет: необходимо учитывать связанные с этим проектом "политические факторы".

Более того, "так не должно быть", говорит канцлер ФРГ, "что из-за "Северного потока-2" Украина не будет иметь никакого значения с точки зрения транзита газа". И произносит фразу, сильно напоминающую ультиматум, адресата которого германский лидер не называет, но понятно, что это Кремль, ведь именно он руководит "Газпромом": "Я совершенно четко дала понять, что с нашей точки зрения проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита".

А поскольку этой ясности нет ни у кого, включая, похоже, и сам "Газпром", то фразу канцлера можно интерпретировать так: Берлин временно отзывает политическое согласие на этот проект. Во всяком случае, именно так слова Ангелы Меркель восприняли в Восточном комитете немецкой экономики. Менее чем через два часа после ее пресс-конференции он, уловив, куда вдруг подул ветер, выпустил заявление, в котором предупреждает: "Изменение законодательной основы задним числом по политическим причинам подорвало бы доверие в правовые гарантии в ЕС".

Иными словами, главный лоббист интересов работающего с Россией немецкого бизнеса опасается, что Берлин может сейчас пойти на уступки тем силам в Евросоюзе, которые с помощью различных законодательных инициатив хотели бы заблокировать реализацию проекта "Северный поток-2".

Дело Скрипаля и химическая атака в Сирии

Что же произошло за последние два месяца, что тональность высказываний Ангелы Меркель столь резко изменилась? Произошло дело Сергея Скрипаля, в ходе которого Германия решительно стала на сторону Великобритании, на чьей территории было применено нервно-паралитическое вещество, и вместе с другими странами Евросоюза, и в целом Запада, демонстративно выслала российских дипломатов, поскольку подозревает в этом преступлении РФ.

А еще произошло очередное применение химического оружия против мирного населения в Сирии, в котором подозревается режим Асада, и это чревато новым витком обострения отношений между странами Запада и Россией.

Одновременно практически ничего не произошло в деле урегулирования конфликта на востоке Украины, что, собственно, и было главной темой переговоров Ангелы Меркель с Петром Порошенко. Накануне об этом же канцлер ФРГ разговаривала по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Ослабли позиции сторонников Герхарда Шредера

Затрагивался во время той беседы и вопрос о газопроводе. На официальном сайте Кремля по этому поводу сказано: "Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока-2". Что же получается: 9 апреля Ангела Меркель подтверждает свою прежнюю позицию, а сутки спустя меняет?

Либо в кремлевской администрации что-то не так поняли, либо там выдали желаемое за действительное, либо Меркель на самом деле поменяла свою позицию после разговора с Путиным и последующей встречи с Порошенко на фоне стремительно обостряющегося международного кризиса вокруг применения химоружия в Сирии.

Как бы то ни было, очевидный отход канцлера от прежних позиций подтверждает предположение, что сама Ангела Меркель всегда относилась к "Северному потоку-2" достаточно равнодушно, но формально поддерживала этот проект в угоду своим социал-демократическим партнерам по правительственной коалиции.

Однако теперь, когда в сформированном в марте новом правительстве Германии уже не представлены социал-демократы из числа близких "друзей и соратников" Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), она больше не видит в этом большой необходимости и скорее готова пойти навстречу противникам проекта. А они имеются как среди ее видных однопартийцев и потенциальных внутриполитических партнеров, так и в целом ряде стран ЕС.

Все это, конечно же, не означает немедленного замораживание прокладки спорного газопровода. Однако его перспективы стали 10 апреля значительно более туманными, чем были еще накануне.

Андрей Гурков, "Немецкая Волна"