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Ученые: Легкий способ снизить стресс — отказаться от «Фейсбука»

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  • 11.04.2018, 15:33

Австралийские психологи провели интересный эксперимент.

Ученые пришли к выводу, что отказ от соцсетей, в частности от фейсбука, снижает уровень стресса, пишет журнал «Нож».

Ученые пригласили в лабораторию 138 активных пользователей фейсбука от 18 до 40 лет. Участники ответили на вопросы об активности в соцсетях, самочувствии и уровне стресса. Кроме того, у них взяли пробу слюны, чтобы измерить содержание гормона кортизола.

Испытуемых разбили на две группы: одни должны были не заходить в фейсбук пять дней, другие продолжили пользоваться соцсетью как обычно.

Участники, которых попросили на время отказаться от соцсети, в начале эксперимента высказались о выпавшей им роли негативно. Однако через пять дней оказалось, что в их группе уровень гормона стресса заметно снизился, а чувство комфорта возросло.


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