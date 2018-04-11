Ученые: Легкий способ снизить стресс — отказаться от «Фейсбука» 1 11.04.2018, 15:33

Австралийские психологи провели интересный эксперимент.

Ученые пришли к выводу, что отказ от соцсетей, в частности от фейсбука, снижает уровень стресса, пишет журнал «Нож».

Ученые пригласили в лабораторию 138 активных пользователей фейсбука от 18 до 40 лет. Участники ответили на вопросы об активности в соцсетях, самочувствии и уровне стресса. Кроме того, у них взяли пробу слюны, чтобы измерить содержание гормона кортизола.

Испытуемых разбили на две группы: одни должны были не заходить в фейсбук пять дней, другие продолжили пользоваться соцсетью как обычно.

Участники, которых попросили на время отказаться от соцсети, в начале эксперимента высказались о выпавшей им роли негативно. Однако через пять дней оказалось, что в их группе уровень гормона стресса заметно снизился, а чувство комфорта возросло.