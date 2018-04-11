«Прихожу сюда, чтобы помянуть тех, кто заслонил меня» 1 11.04.2018, 15:47

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Кто несет цветы к монументу погибшим в минском метро.

Со дня взрыва в минском метро прошло уже 7 лет. 11 апреля 2011 года, кажется, изменило всех белорусов, пишет kp.by.

…Журналисты поднимаются к выходу на «Октябрьской». Утро. У монумента «Река памяти», который установили в память о погибших в теракте, несколько корзинок с цветами, по обе стороны дежурят сотрудницы метрополитена.

11 апреля 2011 года на станции метро “Октябрьская” прогремел взрыв.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Пока что цветы возложило только руководство метро, - сухо прокомментировали девушки…

Многие люди просто проходят мимо. Спешат по своим делам.

- Если честно, точную дату трагедии не помню. Поняла, что сегодня годовщина, только потому, что увидела цветы и девушек, которые дежурят возле монумента, - призналась девушка, которая ожидала кого-то у входа в метро.

- Лично мне сейчас в метро не страшно. Честно говоря, забылось это все, - объясняет женщина средних лет.

- А вот я, когда вижу подозрительных мужчин в метро с большими сумками или если к чему-то присматриваются - настораживаюсь. Если честно, сама пару раз обращалась к сотрудникам метрополитена, чтобы их проверили, - рассказала другая.

Со дня взрыва в минском метро прошло 7 лет

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Тут к монументу начинают подходить люди с цветами.

- Я обычная минчанка, и этот случай навсегда врезался в мою память, - грустно говорит Виктория. - Когда все это случилось, я спускалась в метро. Многие наши друзья в этот момент проезжали или находились рядом. Очень жаль людей, которые погибли. Они такие же, как и я, простые люди, которые ехали в тот день домой, с работы, к своим родным и близким. Среди них много молодых. Самому младшему погибшему ведь было 17 лет. И семейные пары были. Для города, страны и семей близких это огромная потеря.

Тот день в память Виктории врезался на всю жизнь

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Спустя пару минут к монументу подошла пожилая женщина с опухшими от слез глазами и расплакалась. Немного пришла в себя, с заботой поставила цветы в вазу, старательно протерла платочком памятник…

- В этом кошмаре я потеряла невестку Галину Пикулик, - едва сдерживая слезы, говорит Нина Ивановна. - У нее остался сын, ему было тогда 26 лет, а теперь уже есть и внук. Вот только она его уже не увидела. 8 мая ей должно было исполниться 50 лет, а 11 апреля погибла…Тело собирали по кусочкам. Голова была закручена простынями, когда хоронили… Эта страшное горе для всей нашей семьи. Прихожу сюда каждый год. Вчера была на кладбище. Цветочки, пасху ей отнесла. Утром зашла в церковь, заказала панихиду. Пусть помолятся за ее душу. А больше нам ничего не остается. Приходится жить дальше.

Нина Ивановна в тот страшный день потеряла невестку

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- А на метро ездите?

- Только когда прихожу сюда. Все остальное время стараюсь ездить наземным транспортом. И внук с правнуком тоже.

Еще один мужчина принес цветы, пару минут постоял, склонив голову, а когда по щеке покатилась слеза, смахнул ее и быстро пошел в «Центральный», купил 50 граммов водки и выпил, не закусывая…

Нина Ивановна приходит сюда каждый год

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Я приезжаю на это место каждый год, чтобы поклониться тем, кто меня уберег от смерти ценой собственной жизни. В тот день и в тот момент я ехал во втором вагоне того самого поезда, - рассказывает Александр Бахромин. - Я вместе с коллегой сидел напротив двери. Большая толпа стояла на выход, а перед открывшейся дверью - такая же толпа еще и на вход. И тут прогремел страшный взрыв. Понимаете, все эти люди укрыли меня собой от гибели. Если бы не они, меня бы не было. У моего напарника, который сидел в том вагоне рядом со мной, было сотрясение, есть инвалидность. А я, наверное, везунчик. Всего лишь лопнули перепонки и получил сотрясение мозга. После взрыва меня отвезли в 5-ю больницу, но я живой…

Александр стал очевидцем взрыва и чудом выжив в той трагедии.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У мужчины задрожал голос.

- Извините, я хоть и мужик, но вспоминать об этом тяжело.