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Горди Дуайер: Горд тем, как прошел мой первый сезон в Минске

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  • 11.04.2018, 15:51
Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» рассказал про сезон сотрудничества с «зубрами».

Горди Дуайер рассказал сайту khl.ru о первом сезоне в качестве рулевого хоккейного клуба из Минска:

- Имелись ли проблемы с коммуникацией в самом начале работы? Все же это не "Медвещак!, где было много североамериканцев.

- С первого дня я не видел в этом хоть какой-то сложности. Все поддерживали меня, игроки привыкли, что у них может быть тренер, который не говорит на русском языке. И хоккей остается хоккеем, в этом не было проблемы. Мои помощники проделали отличную работу, в том, чтобы доносить до игроков правильные сообщения. Это невероятный опыт, горд тем, как прошел мой первый сезон в Минске. У "Динамо" отличная организация. Мы продолжим работать на пользу клуба, развивать хоккей в Беларуси.

- Что можете сказать о Константине Кольцове и Сергее Стасе, которые вам помогали?

- Они знают, что эта работа — отличная возможность для них самих. Они высоко мотивированы, они хотят стать успешными тренерам, и вы должны были видеть их энтузиазм. Парни растут как специалисты и помогают хоккеистам становится лучше.

- Вы сами выросли как тренер?

- Это моя каждодневная обязанность. В этом году у меня было столько вызовов... И они стоили того, как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Надеюсь, что в следующем году этот путь продолжится.

- Плей-офф должен быть целью "Динамо" в следующем сезоне.

- Мы хотим быть командой, которая играет в плей-офф регулярно, это постоянная цель. Нам нужно расти, и мы жаждем побед.


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