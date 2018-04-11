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Как была устроена советская пропаганда в детских журналах

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  • 11.04.2018, 16:33

Детский журнал «Искорка» был создан по всем классическим канонам пропаганды.

Вы знаете, мне кажется я разгадал главную тайну всех фанатов СССР — всё это тянется из далёкого детства, когда человек познаёт мир и читает книги, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Книги и журналы в те годы были разные. Кому-то родители покупали хорошую переводную литературу, а другие дети довольствовались исключительно пропагандистскими журналами вроде "Искорки".

Детский журнал "Искорка" был создан по всем классическим канонам пропаганды — в нём не было никакого плюрализма мнений, статьи давили на жалость или на страх, а в описании "политических противников" использовались только негативные эпитеты, подкрепленные карикатурами.

Если ребёнок читал исключительно "Искорку", то в итоге он становился обладателем странного искривленного мировоззрения, в котором есть «Великая» и «Прекрасная Советская Страна», полная спортивных достижений и космических покорений, а снаружи к ней подбираются чудища, посылаемые «загнивающим Западом».

Что интересно — фактически, весь просовковый курс некоторых нынешних правителей словно вышел из "Искорки". Они ее явно читали в детстве, в тех самых "питерских подворотнях" ("Искорка" издавалась и продавалась в основном в Ленинграде), полностью впитали её культурный код и не хотят смотреть на мир другими глазами.

Итак, в сегодняшнем посте мы разберём, как была устроена советская пропаганда в детских журналах.

Для начала немного истории. "Искорка" появилась в 1957 году как приложение к газете "Ленинские искры", первоначально продавался только в Ленинграде и ставил себе задачу "чтобы дети смогли прочитать интересный рассказ, стихи, познакомиться с героями наших дней, узнать историю комсомольской и пионерской организаций, а в часы досуга посидеть над разгадыванием кроссвордов, шарад, головоломок."

Шарад и головоломок в "Искорке" было немного — процентов 70 журнала занимала откровенная советская пропаганда, сдобренная скабрезными политическими карикатурами и воспоминаниями псевдоочевидцев. Что интересно — большинство выпусков имело яркую и запоминающуюся обложку, которая абсолютно не гармонировала с дальнейшим содержанием — сразу за обложкой начинались серые газетные страницы, наполненные мрачными черными рисунками.

Рисунки были выполнены тушью, чаще всего в небрежной технике. Черные плямы изображали бегущих с ружьями солдат, какие-то серые курные хаты, голодающих людей и т.д. В общем — журнал был очень мрачным.

Оставшиеся от пропаганды 30 процентов занимала страничка с какими-нибудь банальными загадками, рассказы о природе и полезные советы о выживании в Великой Стране — как починить бабушкины очки с помощью обломка вязальной спицы и синей изоленты, как самому себе сделать игрушки из спичек и желудей и как сшить кимоно для самбо из драного, но ещё хорошего мешка из-под картошки.

А теперь немного подробнее о том, какое мировоззрение формировала "Искорка".

Культ вождя.

Практически в каждом выпуске "Искорки" детям ездили по ушам историями о Ленине — о том как он устроил Октябрьскую революцию и о том, какой он вообще хороший молодец, а все остальные — плохие. Брился, мол, Владимир Ильич, и случайно полоснул бритвой себя по щеке, а мог бы и соседнего Витьку — по роже. Из "Искорки" советский ребенок мог узнать, например, тот важный факт, что в СССР существует уже тысячи памятников Ленину и их количество продолжает множиться, а придумал такой хитрый план ещё сам Ленин, выдвинув в годы "Гражданской войны" целый план монументальной пропаганды:

Часто попадались и стишки о Ленине, сочинённые местными поэтами а-ля "Неприступной крепостью казался броневик, было сразу видно, то что Ленин — гриб".

Иногда даже встречались произведения а-ля хокку. Камень слаб перед временем, теряют блеск алмазы, но Ленин-то жив! И даже не сильно подпорчен, можете пойти посмотреть сами в мавзолее.

А ещё время от времени в "Искорке" публиковались даже ноты, чтобы каждый советский пионер, как следует подготовившись, мог спеть оду Вождю — "Мальчишка был по-детски откровенен, и не скрывал большого счастья он, когда сложил впервые имя ЛЕНИН — как самоё родное из имён".

Вечная война.

Помимо Ленина, на страницах "Искорки" всегда присутствовала Война. Практически в каждом журнале были мрачные рисунки сожженных танков, убитых людей, противотанковых ежей и колючей проволоки, пленных врагов, а также рассказы о спецоперациях, допросе пленных и маленьком мальчике, что в одиночку расстрелял 50 врагов. Акцент делался не на важности мира, а на том, что мы "можем повторить", постоянно смаковались подробности войны и т.д.

Рассказ о дотах и дзотах, мотках колючей проволоки и о том, что снайперы метко стреляют в голову, между глаз и в шею. Напомню — это детский журнал.

Помимо Второй мировой, постоянно также писали про т.н. "Гражданскую войну" — страшные рассказы о "расстрелах царскими приспешниками" и прочем таком, сдобренные мрачными черными картинками такого плана:

Встречались в журнале и детские фото — в них маленькие дети обороняли какие-то псeвдовоенные объекты, отбиваясь от "противника" с помощью игрушечных автоматов и подручных средств, вроде глыб снега и льда. Война в "Искорке" была тотальной, вечной и не прекращалась никогда.

Загнивающий запад.

Ну ладно, скажете вы, детям же должны были рассказывать о чем-то ещё, помимо культа Ленина и Вечной Войны? Да, действительно, детям, например, рассказывали о других странах, но и это делалось в специфической совковой манере. Вот, например, рассказ о Париже. Что можно рассказать о Париже — это город модниц, мушкетеров, вина и архитектуры? Как бы не так — это город спящих под мостом нищих, к которым периодически приезжают американские дельцы, которые хотят вывести старинные французские дворцы за океан.

"Слава богу, что я живу в Саратове, а на в Париже" — подумает советский пионер после такого рассказа.

Ещё Запад, как известно, полно врагов и шпионов, которые и на людей-то не похожи, а напоминают одинаковых биороботов в одинаковых шляпах и плащах. Мрачные рисунки тушью довершали картину:

Вслед за курсом партии.

Авторы "Искорки" четко следовали "курсу партии и правительства" и вываливали на бедные детские головы всё то мягко-липкое, в которое вляпывался СССР на международной арене. Так, к примеру, советские дети могли узнать, что в этом сезоне мы болеем за Никарагуа, поставляя туда вооружение и "ихтамнетов":

В другом сезоне мы уже болели за Кубу, и дети читали дивные стишки вроде "А это вот — янки, он Кубе грозит. Он бомбою машет большою. И каждому ясно — хоть бел он на вид— но чёрен он, чёрен душою!". При этом за "рисунки кубинских детей" выдавали всю ту же черно-белую мазню художников "Искорки".

"Как долго ты будешь убивать, кровавая бестия Пиночет?" — спрашивает детский журнал.

А вот это моё любимое. "Гватемальские партизаны в походе" с рассказами о борьбе против "американских карателей". "ЦРУ вкладывает оружие в руки гватемальских карателей и поэтому является соучастником массового убийства". Очень напоминает то, как понимают нынешние события в Украине поколение, выросшее на "Искорке".

... И животноводство.

Оставшиеся свободными от пропагандистских выкладок журнальные полосы "Искорки" занимали какие-то банальные и невыносимо тоскливые рассказы о животных, о народах Севера, о том как правильно вести дневник наблюдения за ростом фасоли и о Надежде Крупской — старшем друге всех пионеров.

Иногда могла быть какая-нибудь статья о "настоящем советском качестве и ГОСТах", где какой-нибудь советский начетчик фразами вроде "качество — это степень удовлетворения вещью потребностей челока с помощью свойств, которыми она наделена" пытался доказать, что советское качество — самое непревзойденное в мире.

Могли быть статьи с банальными фактами о хлебе, который был довольно вредной основой всей советской кухни и имел в СССР нечто вроде культа.

А закончиться выпуск мог невыносимой статьёй вроде "Твоё время — огурец!", в которой Депутат Верховного Совета СССР делился с юными читателями особенностями роста и развития однолетних травянистых растений семейства тыквенных.

Вместо эпилога.

Всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно. Именно читатели и преданные поклонники "Искорки" сейчас правят бал, издают законы и начинают войны на постсоветском пространстве. Огромного мира с интернетом, путешествиями, правового государства, отсутствием границ для них как бы и не существует — есть только странный и ограниченный культурный код, заложенный "Искоркой".


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