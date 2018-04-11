Коломойский объявил войну белорусскому топливу 8 11.04.2018, 16:04

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Беларусь ожидает очередная «торговая война»?

Украинская компания «Укртатнафта», которая принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, требует от Министерства экономического развития и торговли Украины ограничить присутствие белорусских нефтепродуктов, сообщает «Радыё Свабода».

В специальном заявлении по этому поводу, компания «Укртатнафта» ссылается на энергетическую стратегию Украины, согласно которой не менее 50 процентов потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах экологического класса не ниже Euro 5, должны быть украинского производства. При этом белорусские нефтепродукты рассматриваются в одном ряду с российскими и ограничения на их поставки предлагаются под лозунгом «обеспечения энергонезависимости от России».

Под лозунгом энергонезависимости

По данным компании «Укртатнафта», входящей в состав группы «Приват» Игоря Коломойского, стремительный рост импорта нефтепродуктов за последние 12 лет вызвал прекращение деятельности большинства украинских нефтеперерабатывающих заводов.

Группа «Приват» владеет тремя украинскими НПЗ - Надворнянским (Ивано-Франковская область), Дрогобычским (Львовская область) и крупнейшим в Украине Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом в Полтавской области. При этом только последний - Кременчугский НПЗ - совсем недавно, в 2016 году, освоил производство топлива в соответствии со стандартом Euro 5. Но вернуть позиции на своем рынке предприятия не могут, поэтому и обратились за государственной поддержкой в виде антидемпингового расследования с последующим введением квот на поставки нефтепродуктов в Украину.

В частности, с 1 мая предлагается ограничить ввоз нефтепродуктов из Беларуси и России на уровне 50% (примерно 90 тысяч тонн в месяц бензина и 250 тысяч тонн дизтоплива), а с 1 июля - 30% (75 тысяч тонн в месяц бензина и 200 тысяч тонн дизельного топлива). С 1 октября поставки нефтепродуктов из Беларуси и России не должны уже превышать 30% (55 тысяч тонн бензина и 150 тысяч тонн дизтоплива).

Из всех поставок, которые будут осуществляться сверх установленных квот, «Укртатнафта» предлагает взимать увеличенные таможенные налоги - 29,3% от таможенной стоимости бензина и 30,7% - дизтоплива.

Украинская география поставок нефтепродуктов

Украина приобретает нефтепродукты в нескольких странах. Больше всего - в Беларуси, России и Литве.

По оценкам специалистов, в настоящее время часть нефтепродуктов из-за границы составляет в Украине от 60 до 80 процентов, причем Беларусь здесь лидер в поставках топлива - 3,678 млн тонн в год. Из России поставляется 2,462 млн тонн, из Литвы - 849,645 тысяч тонн.

В общей торговле Беларуси с Украиной объемы поставок углеводородов различных видов составляют едва ли не половину в денежном выражении. Согласно официальной статистике Украины, в прошлом году из 3,205 миллиарда долларов белорусского экспорта доля нефтепродуктов составила 1,823 миллиарда долларов. Из России Украина поставила этой продукции на 1,263 миллиарда долларов, а из Литвы - на 679,8 миллиона (для Литвы поставка нефтепродуктов в Украину тоже является основой взаимной торговли, даже большей, чем для Беларуси в процентном выражении).

Беларусь пока не волнуется

Белорусская сторона спокойно реагирует на инициативу компании Игоря Коломойского. Во-первых, предыдущая попытка «Укртатнафты» ограничить белорусских конкурентов в 2012 году при помощи антидемпингового расследования была неудачной. Межведомственная комиссия по международной торговле отклонила аналогичное заявление. Во-вторых, все понимают, что ограничение зарубежных поставок может вызвать топливный кризис. Именно на это обстоятельство и надеется белорусская сторона.

«На уровне торговых отношений это не отразится, так как все определяет потребитель. От таких ограничений Украина сделает хуже только своему потребителю. Кстати, у нас в посольстве всегда спрашивают, где продается белорусская бензин. Ведь спрос определяет объемы поставок на рынок. Если просто взять и ограничить, уменьшится объем поставок на конкретный рынок и таким образом увеличится цена на топливо », - сказал в интервью посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Эксперты: Коломойский хочет монополии

Украинские эксперты убеждены, что компания Игоря Коломойского, предлагая ограничения под лозунгом «обеспечить энергонезависимость от России», на деле пытается установить монополию на рынке.

«Ограничение импорта позволит группе "Прива "занять до 50% рынка дизтоплива и почти 100% рынка бензина. Фактически это монополия. Что это сулит потребителям, объяснять не надо - импортная пошлина прибавит 5 гривен к стоимости топлива на каждом литре», - отметил директор Консалтинговой группы« А-95» Сергей Куюн.

Кроме того, полагает эксперт, даже если Кременчугский НПЗ будет загружен полностью и будет перерабатывать около 7 миллионов тонн нефти, то в пиковый для потребления осенний сезон вряд ли удастся избежать дефицита.

Наиболее озабочены требованиями Игоря Коломойского предприятия горно-металлургического комплекса, который потребляет до 8 процентов дизельного топлива.

«Наши потери прямые и косвенные составят более 2,5 миллиарда гривен, а последствия ощутит каждый гражданин через новый виток инфляции, девальвации и так далее. Мы считаем, что для того, чтобы удовлетворить амбиции одного из производителей, даже если это целая отрасль, оно того явно не стоит. Если хотите этой области помочь - есть бесчисленное количество других механизмов вплоть до прямой государственной поддержки, но это не должно быть за счет других отраслей и населения», - заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Противоречит правилам WTO

По мнению президента нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрия Кулика, инициативы «Укртатнафты» вызовут дефицит топлива и уничтожат всю диверсифицированную систему поставок нефтепродуктов на украинский рынок.

«Сегодня мы получаем топливо из 10 направлений и забыли, что такое кризис. Введение ограничений приведет к повышению цен для всех потребителей и запустит цепочку инфляции», - убежден он.

Юристы также защищают власти от нарушения международных обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации.

«В 2013 году мы ввели ограничение на импорт легковых автомобилей, а Япония это решение оспорила. В результате мы вынуждены были отменить их. Теперь мы можем наступить на те же грабли. Но тогда мы были сравнительно "молодым" членом Всемирной торговой организации (WTO), и нас могли понять и простить нам, но если мы повторим это, то нас могут расценить как злостного нарушителя международных правил торговли», - говорит представитель одной из юридических компаний Украины Анжела Махинова.

В ожидании развязки

Окончательное решение - начинать или нет антидемпинговое расследование - Межведомственная комиссия по международной торговле будет принято до 23 апреля. Главная опасность таится в том, что даже если результаты расследования будут не в пользу компании Коломойского, то на момент его проведения все равно будут оглашены предварительные ограничительные меры.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины пока отказываются комментировать возможные перспективы реакции на заявление «Укртатнафты».

«После получения соответствующего заявления Межведомственная комиссия по международной торговле принимает решение об открытии или нецелесообразности открытия специального расследования. В случае, если будет начата такая процедура, информацию об этом опубликуют в газете «Урядовий куръєр», - сказали "Свободе" в министерстве.

Согласно законодательству Украины, срок проведения антидемпингового расследования не должен превышать 270 дней, а при чрезвычайных обстоятельствах он может быть продлен до 330 дней.

«Если увеличение объема импорта в Украину происходит в таких размерах или на таких условиях, что причиняется или существует угроза причинения значительного ущерба, то в целях защиты рынка комиссия может одобрить решение о применении специальных мер в виде введения режима квотирование импорта или путем установления специальной пошлины на товар, который является объектом этого расследования», - подчеркнули в Министерстве экономического развития и торговли Украины.