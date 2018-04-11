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В Германии показали крылатого Дракулу из Трансильвании

  • 11.04.2018, 16:55

Эта не известная прежде крылатая бестия была ростом с жирафа, а по размаху крыльев она сопоставима с планером.

Окрещенная Дракулой и не известная прежде доисторическая гигантская птица в стоячем положении была ростом с жирафа: примерно 3,5 метра составляла ее высота, пишет «Немецкая волна».

Размах крыльев достигал по меньшей мере 12 метров, а вес - полтонны. На выставке "Die Herrscher der Lüfte" ("Повелители небес"), развернутой в Музее динозавров, который расположен в природном парке Альтмюльталь под баварским городом Денкендорфом, впервые показывают сенсационный экспонат - воссозданный скелет самого крупного и мощного из когда-либо обнаруженных на планете останков ящера с крыльями, или птерозавра, бороздившего воздушные просторы Земли миллионы лет назад.

Прекрасно сохранившиеся окаменелые останки крылатой рептилии были найдены в Румынии - в исторической области Трансильвании, на родине легендарного графа Дракулы. Потому палеонтологи и назвали скелет в честь вампира. По оценкам ученых, крылатый Дракула жил примерно 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода, когда на территории Европы преобладал субтропический климат. И то, что его кости спустя столько времени продолжают оставаться в хорошем состоянии, - большая редкость.

Неожиданная находка

Останки Дракулы случайно обнаружил румынский палеонтолог, член Трансильванского музейного общества Матей Времир. Это было в 2009 году, когда вместе с группой немецких и румынских исследователей он проводил раскопки неподалеку от города Себеш. Неожиданно на склоне одной высокой отвесной скалы ученый увидел странные выпуклости.

Приглядевшись, он понял, что это вросшие в камень фрагменты огромного скелета. Останки доисторических птиц и животных археологи находили в тех краях и раньше, но кости столь крупных размеров им не попадались еще никогда. Как рассказал в интервью журналистам немецкий палеонтолог и соучредитель Музея динозавров в Альтмюльтале Раймунд Альберсдёрфер (Raimund Albersdörfer), который также участвовал в трансильванской экспедиции, все даже сначала подумали, что перед их глазами скелет крупного динозавра.

Теперь нужно было каким-то образом достать окаменелость, не повредив ее. Сделать это оказалось крайне сложно, поскольку находилась она на большой высоте - около 80 метров. Ученым приходилось забираться на вершину 120-метровой скалы, а потом с риском для жизни спускаться оттуда к нужному месту на веревках и в таком "подвешенном состоянии" осторожно выдалбливать фрагменты скелета из каменных пластов на отвесном склоне. К счастью, все обошлось благополучно.

Единственный в своем роде

Но каково же было изумление археологов, когда после проведения анатомического исследования они поняли, что перед ними кости не динозавра, а уникального птерозавра - представителя совершенно не известного до сих пор вида. За неимением подходящего для рептилии названия, ученые дали ей неофициальное имя "Дракула". Как оказалось, у этого птерозавра целый ряд специфических особенностей, отличающих его от собратьев.

Диаметр пасти гиганта в распахнутом состоянии составляет полметра

Одна из них заключается в том, что в противоположность летучим мышам, например, у которых три пальца запястья встроены в крылья, а один используется для лазания, у птерозавров такого вида имелся один удлиненный палец, прикрепленный к передней кромке крыла, и три пальца поменьше - для бега и лазания. Принимая во внимание такие данные, палеонтологи пока плохо представляют себе, как Дракула мог летать. Понять это трудно и при мысли о его недюжинном весе и размерах: неужели при подобных габаритах "трансильванская" рептилия могла запросто оторваться от земли и вспорхнуть, словно птичка?..

Летучие ящеры вроде Дракулы представляли собой теплокровные существа. Их тело было покрыто шерстью, а крылья были абсолютно голыми, кожистыми. По суше они всегда передвигались не на двух лапах, как представители современных видов птиц, а с использованием и задних, и передних конечностей. Ученые вообще не видят в подобного рода птерозаврах прямых предшественников птиц нашего времени. К слову, вопрос о том, кто же все-таки является прямыми предками современных пернатых, пока так и не выяснен.

Как полагают ученые, Дракула был хищником. Однако в отличие от легендарного трансильванского вампира, в честь которого он назван, зубы у него отсутствовали. Чем и кем ящер питался, неизвестно. Но, судя по размерам его пасти, диаметр которой в распахнутом состоянии составляет полметра, этот гигант мог позволить себе заглатывать много чего. По словам Бернда Херкнера (Bernd Herkner), директора Зенкенбергского музея во Франкфурте-на-Майне, палеонтологам еще долго придется ломать голову над загадками, которые им загадали найденные в Румынии артефакты. Да и вообще, представшее глазам археологов в Трансильвании до сих пор не укладывается в их головах. "Если бы не эта находка, мы бы говорили: птерозавра таких габаритов быть просто не могло!" - признается в интервью журналистам немецкий ученый Бернд Херкнер.


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