Белорусов ждет повышение цен на гаджеты из-за роста курса валют 11.04.2018, 17:03

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Может быть прекращена продажа смартфонов в рассрочку.

Российские ритейлеры оперативно отреагировали на обвал курса рубля и пообещали при сохранении текущих тенденций рост цен на технику на 5−10%. Tut.by решил узнать, что произойдет с ценами на гаджеты в Беларуси.

Представитель компании, занимающейся оптовой дистрибуцией техники в Беларуси (название по его просьбе мы не упоминаем), рассказал , что чудес ждать не стоит:

— Сейчас на полках магазинов товары, закупленные по старым ценам, и, скорее всего, они пока дорожать не будут. Однако если доллар продолжит рост, продавцам нужно будет либо жертвовать прибылью, а она в мобильных устройствах не такая и большая, либо повышать цены. Думаю, если тенденция увеличения курса сохранится, то переоценку стоит ждать уже на следующей неделе.

Менеджер рассказал, что они пока приостановили отгрузки партнерам по старым ценам и заняли выжидательную позицию:

— Нашу продукцию мы закупаем за доллары США, кто-то осуществляет закупки в евро. Если курсы продолжат расти, мы не будем работать в убыток и тоже скорректируем стоимость в пределах 5-10%.

В МТС и белорусском представительстве Samsung журналистам не стали комментировать возможное подорожание гаджетов, остальные ритейлеры не смогли дать оперативный ответ.

Напомним: когда рубль сильно падал в прошлый раз (в декабре 2014 года), сотовые операторы помимо повышения цен были вынуждены временно прекратить продажу смартфонов в рассрочку.