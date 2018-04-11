Белорусов ждет повышение цен на гаджеты из-за роста курса валют
- 11.04.2018, 17:03
Может быть прекращена продажа смартфонов в рассрочку.
Российские ритейлеры оперативно отреагировали на обвал курса рубля и пообещали при сохранении текущих тенденций рост цен на технику на 5−10%. Tut.by решил узнать, что произойдет с ценами на гаджеты в Беларуси.
Представитель компании, занимающейся оптовой дистрибуцией техники в Беларуси (название по его просьбе мы не упоминаем), рассказал , что чудес ждать не стоит:
— Сейчас на полках магазинов товары, закупленные по старым ценам, и, скорее всего, они пока дорожать не будут. Однако если доллар продолжит рост, продавцам нужно будет либо жертвовать прибылью, а она в мобильных устройствах не такая и большая, либо повышать цены. Думаю, если тенденция увеличения курса сохранится, то переоценку стоит ждать уже на следующей неделе.
Менеджер рассказал, что они пока приостановили отгрузки партнерам по старым ценам и заняли выжидательную позицию:
— Нашу продукцию мы закупаем за доллары США, кто-то осуществляет закупки в евро. Если курсы продолжат расти, мы не будем работать в убыток и тоже скорректируем стоимость в пределах 5-10%.
В МТС и белорусском представительстве Samsung журналистам не стали комментировать возможное подорожание гаджетов, остальные ритейлеры не смогли дать оперативный ответ.
Напомним: когда рубль сильно падал в прошлый раз (в декабре 2014 года), сотовые операторы помимо повышения цен были вынуждены временно прекратить продажу смартфонов в рассрочку.