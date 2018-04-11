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Дональда Трампа лишили звания почетного казака Санкт-Петербурга

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  • 11.04.2018, 17:09
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Фото: Carlos Barria/Reuters

Питерские казаки решили, что заблуждались, когда давали президенту США звание.

Казаки из петербургского общества «Ирбис» лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой, пишет rosbalt.ru.

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом.

Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — сказал «Росбалту» председатель «Ирбиса» Андрей Поляков.


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