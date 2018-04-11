Известный сценарист Андрей Курейчик стал отцом в третий раз 1 11.04.2018, 17:25

Сегодня жена 38-летнего сценариста родила сына.

В сентябре прошлого года Андрей Курейчик взял в жены бизнес-консультанта Веру Кушнерову. Они ровесники, у каждого за плечами по два брака и по двое детей. Теперь у Андрея и Веры появился общий ребенок, пишет kp.by.

- Сын родился около часа дня. Рост 53 сантиметра, вес чуть больше 3 килограммов. Пока с супругой не решили, как точно назовем сына, но у нас есть три варианта. Могу только сказать, что имена редкие. Увидим малыша и решим. Так у меня было со всеми детьми. Например, старший сын Глеб изначально должен был быть Федором. Но когда я его увидел, он стал Глебом, - рассказывает Андрей Курейчик по дороге в роддом.

- У меня была цель найти своего человека, того, кто примет меня таким, какой я есть. Я же человек творческий и, мягко говоря, не без недостатков (улыбается). Кто-то бы даже сказал – клейма негде ставить: и ворчун, и нытик, и кто угодно.

Мы познакомились с Верой на литературном вечере два года назад. И я, и она уже прошли непростой процесс развода. Мне очень понравилось, что она действенный человек. Помню, я писал сценарий в Испании, серьезных отношений еще не было, мы списались, и я предложил: «Прилетай!» Хоть знал, что она недавно вернулась с дочкой из отпуска, началась работа, у детей - учеба, их надо был с кем-то оставить. А она взяла и прилетела. Мне это показалось сильным шагом, - говорил в интервью Андрей Курейчик в мае 2017 года.

Также известный сценарист рассказывал, что общие дети супругов сдружились, когда собираются вместе, получается "шумная веселая ватага".