Как бобр попал в детсад Бобруйска 11.04.2018, 17:45

Фото: МЧС

Работники службы отлова вывезли грызуна в район «фандоковского» моста и отпустили в Березину.

На территории детского сада № 59 в Бобруйске утром 6 апреля одна из воспитательниц нашла… бобра.

Испуганное животное пряталось около системы вентиляции. Женщина сразу же вызвала спасателей — бобра нужно было изловить, чтобы он вдруг не напал на детей.

— Было часов 7 утра, скоро родители должны были привести детей в сад, поэтому мы оцепили территорию и поймали бобра. Животное вело себя спокойно, было видно, что оно напугано, — рассказал tut.by представитель Бобруйского ГРОЧС Алексей Сафронов.

Бобра осмотрели ветеринары и отпустили на волю: работники службы отлова вывезли грызуна в район «фандоковского» моста и отпустили в Березину.

Кстати, в апреле как раз наступает сезон отлучения двухлетних бобрят от бобриных семей — и уже взрослые животные самостоятельно ищут себе территорию для проживания. Этот бобр, смеются местные, все сделал правильно: в два года самое время идти в детский сад.

Фото: МЧС

Если же серьезно, тот факт, что животное оказалось в районе Даманского среди многоэтажек, где до ближайшего даже небольшого водоема не менее 2−3 км, вызывает недоумение у специалистов.

— Я не представляю, как бобер сумел добраться на улицу 50 лет ВЛКСМ. Могу только предположить, что животное привез кто-то из охотников, — поделился своими соображениями один из сотрудников Бобруйской межрайонной инспекции охраны окружающего мира. — Конечно, можно считать, что у нас профдеформация и мы видим в каждом браконьера, но это единственная версия, которая все объясняет: человек поймал бобра, решил показать его детям. Привез в город, открыл багажник, а животное убежало.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что у пойманного бобра была повреждена лапа.

— Не думаю, что он самостоятельно смог бы добраться от реки до детского сада.

По прямой расстояние от места, где был обнаружен бобр, до Березины — не менее 5 км.

Правда, на памяти бобруйских природоохранников были случаи миграции бобров на десятки километров. Так, в 2010 году бобра поймали на автобусной остановке в городском поселке Глуша, от которого до Березины порядка 25 км. А в садовом товариществе «Колос» недалеко от деревни Вишневка весной 2016 года бобер застрял в дачном заборе. До реки от этой местности — около 7−8 км.

— Возле деревни Хвойница Кировского района есть три маленьких озерца, где недавно поселились семьи бобров, — рассказали в Бобруйской межрайонной инспекции охраны окружающего мира. — Как они туда добрались — тоже загадка, ведь до Чигиринского водохранилища, где обитают эти животные, порядка 17 километров.