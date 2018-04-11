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Две польские компании заслужили титул «международных чемпионов»

  • 11.04.2018, 17:43

Компании характеризует инновационность и активная деятельность за границей.

Две польские компании KGHM (производитель медиа) и PKN Orlen (нефтеперерабатывающий концерн) заслужили титул «международных чемпионов».

Как передает «Радио Польша», такой вывод следует из отчета аналитического центра Polityka Insight. Это означает, что эти компании характеризует инновационность и активная деятельность за границей, кроме того, они являются лидерами в своих отраслях.

Министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич, выступая на презентации отчета, подчеркнула, что у самых больших предприятий есть необходимый капитал для инвестирования с пользой для всей экономики страны:

«Это субъекты, которые могут позволить себе дорогостоящие расходы, так как исследования и развитие – это путь неизвестный, дорогой и рискованный. Поэтому для нас является очень важным, чтобы число чемпионов росло, а те компании, которые уже являются чемпионами, укрепляли свои позиции не только на нашем внутреннем рынке, но чтобы могли и дальше развиваться».

Автор отчета главный экономист Politykа Insight Адам Черняк считает, что есть группа компаний, которые называют национальными чемпионами и у которых есть шансы стать важными игроками на международном рынке:

«Для того, чтобы это произошло, по моей оценке, нужно немного больше поддержки со стороны государства. Данная поддержка должна быть согласована с этими предприятиями, чтобы она была такой, какая им необходима. Поддержка должна быть точечной (касаться конкретных вопросов): например, при больших инвестициях за рубежом, или при переговорах в случае больших контрактов, в том числе на уровне страны. В таких случаях роль государства довольна большая».

В отчете аналитического центра Polityka Insight было также подчеркнуто, что отечественные большие компании международного уровня играют существенную роль в продвижении Польши за границей.


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