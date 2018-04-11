10 автомобилей с отменным салоном 11.04.2018, 18:05

Салон – это первая по значимости часть автомобиля.

Важно не только удобство пассажиров. В первую очередь важно то, насколько удобно себя чувствует сам водитель. От этого зависит его внимательность, а от нее – спокойствие на дороге. Более того, в удобном салоне у водителя нет повода лишний раз раздражаться, передает novate.ru

1. Acura RDX

Удобнейшие сиденья, «богатая» система регулировки и исключительно высококачественные материалы в отделке. Салон обит тканью и кожей. По уровню комфорта эта машина обходит намного более популярные модели на рынке.

2. Cadillac XTS

Наибольшей похвалы автомобиль был удостоен за простую и интуитивно понятную информационно-развлекательную систему. Отделан салон качественной тканью и кожей. Имеется в салоне и система голосового управления.

3. Chevrolet Spark

В лучших комплектациях машина продается с рулем, отделанным кожей. Салон обтянут преимущественно высококачественной тканью. Имеется подогрев сидений, громкая связь, весьма приличная аудиосистема. Единственным минусом остается отсутствие штатной навигационной системы.

4. Hyundai Santa Fe

Оказавшись внутри салона этой машины, попадаешь в мир ткани и кожи. Но выделяется из общей массы она вовсе не этим, а невероятно удобным расположением органов управления климат-контролем и навигацией.

5. Kia Forte (Cerato)

Машину хвалят за возможность богатого выбора доступных опций в любой из комплектаций. У салона Kia Forte очень качественное исполнение отделки, что в абсолютном большинстве случаев свойственно для куда более дорогих автомобилей.

6. Lexus GS 450h

Изящно и роскошно выглядящий Lexus радует своего хозяина деревянным салоном. Именно благородная отделка помогает этой модели собирать восторженные отзывы экспертов и автолюбителей.

7. Mazda6

Высокое качество кожи и ткани, использованных в отделке отлично дополняется куда более важным качеством – непревзойденной эргономикой. Салон настолько удобный и понятный для каждого водителя, что, кажется будто бы в нем можно жить.

8. Ram 1500 Laramie Longhorn

Этот «американец» встречается в исключительно «люксовой» комплектации. Для такого класса у машины неоправданно высокий уровень комфорта. Впрочем, это вовсе не ее недостаток! В отличие от конкурентов, в Ram 1500 царит роскошь.

9. Toyota Avalon

Несмотря на царящую утилитарность, испытывать дискомфорт в этой машине не придется. Хотя материалы в этом авто зачастую очень просты, дизайнерские решения использованные конструкторами действительно приятно удивляют.

10. Nissan Pathfinder

Прекрасный пример автомобиля, который и полезен, и изящен одновременно. Радует машина «родной» навигационной системой, громкой связью и кожаным салоном.