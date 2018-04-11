Рубль рухнул на новое дно после заявления Трампа 5 11.04.2018, 18:12

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Российский рубль обновил минимумы c 2016 года после твита президента США.

За 7 минут после заявления Трампа курс доллара подскочил на рубль и впервые с ноября 2016 года превысил 65 рублей.

Рубль ускорил падение на Московской бирже в среду после того, как президент США Дональд Трамп пообещал нанести удар по Сирии и посоветовал России "приготовиться", передает finanz.ru.

За 7 минут после заявления Трампа курс доллара подскочил на рубль и впервые с ноября 2016 года превысил 65 рублей (65,0575 на 14.04 по Минску). С начала дня доллар взлетел на 2,03 рубля, с начала недели - на 6,89 рубля, или почти 12%.

Евро закрепился выше отметки 80 рублей, которую преодолел в начале торгов впервые за два года. На 14.05 по Минску сделки с европейской валютой заключались по 80,5 рубля за евро - на 2,75 рубля выше уровня закрытия торгов во вторник.

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они на подходе - хорошие, новые и "умные", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что России "не следует быть партнером убивающего газом животного, которое убивает свой народ и наслаждается этим".

Cпустя час Трамп опубликовал новый твит, в котором предложил "остановить гонку вооружений", для которой, по его словам, "нет оснований".

"Россия нуждается в нашей помощи для ее экономики, это было бы очень легко сделать, а мы нуждаемся в совместной работе всех народов", - написал Трамп.

Россия будет сбивать все американские ракеты выпущенные по Сирии, а пусковые установки станут мишенью для ответного удара, заявил в среду посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.