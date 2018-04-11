Бобруйчанин о жизни в Канберре: Считаю Австралию лучшей страной для жизни 11.04.2018, 18:22

Валерий Колодинский

Тренер Валерий Колодинский рассказал, как работал в Австралии и почему вернулся в родной Бобруйск.

У Валерия Колодинского, тренера по спортивной гимнастике, был шанс остаться работать в Австралии, но он не продлил контракт. Почему он он сделал такой выбор, Валерий рассказал «Вечернему Бобруйску».

Валерий Колодинский (справа) с Ренальдом Кнышом, советским и белорусским тренером по спортивной гимнастике

– Жизнь в Австралии и Беларуси, людской менталитет этих стран можно сравнить с красотой живых и неживых цветов. И там, и там есть восхитительные экземпляры. Но в Австралии, эта красота какая-то вся «прилизанная», что кажется ненатуральной, а у нас природа живая, – так Валерий Колодинский объясняет одну из причин, по которой он вернулся на родину.

В Австралию Валерий уехал в 2004 году – туда его пригласили работать тренером в институт спорта в Канберре. В 2013 году контракт закончился, ему предложили продолжить работать, но он отказался. На тот момент главный тренер институтской сборной по спортивной гимнастике он получал в месяц около 5 тысячи долларов.

Прошло 5 лет, как Валерий Колодинский вернулся в Бобруйск. И, по его словам, ни разу не пожалел об этом, хотя, многие знакомые его до сих пор не понимают.

С чего все началось

В 10 лет Валерий стал заниматься футболом на «Спартаке», но футбольного тренера забирают в армию, а попасть в новую уже не получилось – потому что все группы были укомплектованы.

И так совпало, что учителю физкультуры надо было выставлять школьную команду по спортивной гимнастике на первенство города. Так Валерий оказался в сборной по гимнастике. Тогда на первенстве он себя никак не проявил, на соревнованиях выступали спортсмены, а такие мальчишки как он, были больше для массовки, но с того времени с этим видом спорта Валерий Колодинский больше не расстается.

После окончания средней школы №9 в Бобруйске Валерий поступает в Могилевский машиностроительный институт (с сентября 2003 года Белорусско-Российский университет). Во время учебы он продолжает заниматься спортивной гимнастикой. Выступает за сборную области.

В 1979 году после завершения учебы он получает диплом инженера-механика, и по распределению должен был работать на «Бобруйсксельмаше». Но его перехватил директор спортивной школы, в которой открылся зал гимнастики и туда нужны были тренеры.

Так Валерий Колодинский начинает тренировать. Дважды он возглавлял женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике. Первый раз в конце 1995-го года и до конца 1997-го года. Под его руководством в 1996-ом году на летней Олимпиаде в Атланте сборная по гимнастике стала шестой среди всех женских сборных по гимнастике – это лучший результат спортсменов суверенной страны, а в 1997-ом году смешенная команда на командном чемпионате завоевывает кубок Европы. Второй раз он возглавил сборную Беларуси в феврале 2002 года и до 2004 года. А также, под его руководством, появилась двукратная чемпионка мира (1993, 1996 годах) в опорном прыжке и упражнениях на брусьях, Елена Пискун. В 1994 году спортсменка стала серебряным призером чемпионата Европы, а в 1996 году завоевала бронзу.

Переезд на другой континент

Валерий Колодинский (справа) с сыном Станиславом (Австралия 2017 год)

Валерий Колодинский называет себя «домоседом», и в тоже время, в 2004 году вместе с сыном Станиславом, на десять лет уезжает в Австралию, где по контракту работает тренером в Австралийском институте спорта в Канберре. А через год становится главным тренером в этом же институте.

Девять лет Валерий Колодинский проработал в Канберре, последний год в Сиднее. За этот период со своей семьей в Бобруйске он виделся пару раз.

– Несколько причин. Когда только приехал, нужно было проявить себя, а когда стал главным тренером, появилось больше ответственности, и я не мог позволить себе надолго оставлять работу. И конечно же, лететь из Австралии в Беларусь – дорого. Билет в одну сторону с двумя пересадками стоит 1,5 тысячи долларов.

Валерий Викентьевич вернулся в Беларусь по нескольким причинам: потому что тянуло домой, а также планировал использовать свои знания и опыт в белорусской спортивной гимнастике.

– Меня планировали опять назначить главным тренером белорусской сборной, но в 2013 году в Министерстве спорта и туризма прошла оптимизация, и государственного тренера, который ходатайствовал за мою кандидатуру сократили.

До сентября 2013 года, по его словам, он бездельничал. А в сентябре у дочери Ванессы родился сын, и она попросила отца помочь ей восстановить спортивную форму. Валерий Колодинский снова пришел в бобруйский спортивный зал, где директор спортивной школы «Грация» взяла его тренером по акробатике. А в конце сентября и дочь Ванесса вернулась в спортзал.

Семья Колодинских

«Я наслаждаюсь Бобруйском»

– Это мое личное мнение, но я считаю Австралию лучшей страной для жизни, – рассказывает Валерий. – Там хороший климат, красивая природа, отлично развита социальная система (примеч. – в 2017 году Австралия вошла в десятку стран по уровню счастья населения и в рейтинге социального развития). Америка тоже известна высоким уровнем жизни, но там у людей менталитет другой, они живут в постоянном стремлении к успеху, а в Австралии этого нет – там люди живут спокойной и наслаждаются жизнью, выезжают на барбекю, на пикники, на океан.

По его словам, в Австралии ему нравился профессионализм людей и их организация жизни. Например, в парках не запрещают гулять с собаками, там для них огораживают специальную площадь, где собачники спокойно выгуливают своих питомцев.

–Там нет цели – оштрафовать, вместо этого они пытаются создавать условия жизни, которые будут комфортны для всех.

Но при всех этих видимых преимуществах Валерий Викентьевич отвечает на вопрос «Зачем вернулся?», что он просто белорус, который любит свой город и страну со всеми недостатками и противоречиями, любит белорусскую кухню, к азиатской, которая распространена в Австралии, он так и не смог привыкнуть. Здесь у него родные люди и воспоминания детства, которые возвращаются, во время прогулок по городу.

– Я наслаждаюсь Бобруйском, вспоминая старый город, и наблюдая за тем, как он развивается сейчас, – говорит Валерий Викентьевич.