Путин и Шойгу доиграются 1 Игорь Эйдман, Facebook

11.04.2018, 19:07

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Игорь Эйдман

Путин и его опереточный министр Шойгу никогда на реальной войне не были, пороха не нюхали.

Вот и допрыгались мы до нового Карибского кризиса. Причем сейчас ситуация опасней, чем была в 1962 году. Хотя и на этот раз, к счастью, большой войны, по всей видимости, удастся избежать, подобные военные тревоги теперь могут повторяться постоянно. И однажды цепь событий (слово за слово, хреном по столу) может стать необратимой, красная черта будет перейдена и рванет так, что мало не покажется.

Это вполне реальная угроза. Дело в том, что советские руководители после смерти Сталина искренне не хотели и боялись войны. У них был реальный травматический опыт участия в ВОВ. Они видели разгром советской армии в 1941. Они знали, что война прежде всего - это кровь, страдания, грязь, страх и смерть (примерно так ее описывал ветеран нескольких войн Лев Толстой). Поэтому, получив по зубам во время Карибского кризиса, советские власти больше так нагло на рожон не лезли.

Путин и его опереточный министр Шойгу никогда на реальной войне не были, пороха не нюхали. Для них война - это победные фанфары на 9 мая, мультики о новом оружии, а главное эффективный инструмент международного шантажа. Они играют в войну, как в виртуальную стрелялку, не думая о возможных катастрофических последствиях; не понимая, что эта игра может привести к «полной гибели всерьез», в том числе и их самих.

Поэтому будут играть и дальше. Пока не доиграются.

Игорь Эйдман, Facebook