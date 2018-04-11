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Путин озабочен хаосом в мире

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  • 11.04.2018, 18:26
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Президент России Владимир Путин назвал обстановку в мире хаотичной.

Об этом он заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств, передает gazeta.ru.

«Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», — заявил Путин.

По его словам, Россия будет укреплять глобальную безопасность.

«Что касается России, то она будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности и далее неукоснительно, в полной мере соблюдать свои международные обязательства», — заявил Путин.


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