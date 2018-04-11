Видеофакт: Дороги в Беларуси после зимы 11.04.2018, 18:33

Стереотип о хороших белорусских дорогах - просто миф.

Стереотип о том, что в Беларуси хорошие дороги, не всегда подтверждается на практике. Особенно это ощущается после зимы, когда водой вымывает некачественный ямочный ремонт. А гравийка и вовсе превращается в месиво из грязи.

Это подтвердил и «грязный эксперимент» на столичных улицах, и поездка в коттеджные поселки под Минском, и репортаж из Смиловичей.

После этого мы попросили пользователей рассказать о состоянии дорог в их населенных пунктах. Оказалось, и там все плохо. Подробности — в видео tut.by.