Нефть Brent подорожала до $73 за баррель 1 11.04.2018, 19:01

Цена барреля нефти Brent впервые более чем за 3 года превысила $73.

Котировки нефти марки Brent ускорили рост и достигли $73 впервые с 28 ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,13% до $72,55 за баррель.

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 2 декабря 2014 года.