В Киеве появился трамвай с портретом Валерия Лобановского
- 11.04.2018, 19:13
Валерий Лобановский - легенда, которой гордится все Украина.
В Киеве на Борщаговскую линию скоростного трамвая вышел очередной тематический поезд в рамках проекта "Выдающиеся украинцы", передает pressball.by.
На этот раз он украшен портретом Валерия Лобановского — одного из десяти лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА, легенды, которой гордится не только Украина, но и весь мир.
Под руководством Лобановского киевское "Динамо" восемь раз выиграло чемпионат СССР, дважды взяло Кубок кубков (1975 и 1986) и победило "Баварию" в Суперкубке Европы (1975), а советская сборная завоевала серебро чемпионата Европы-1988. Лобановский умер 13 мая 2002 года.