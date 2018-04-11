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В Киеве появился трамвай с портретом Валерия Лобановского

  • 11.04.2018, 19:13

Валерий Лобановский - легенда, которой гордится все Украина.

В Киеве на Борщаговскую линию скоростного трамвая вышел очередной тематический поезд в рамках проекта "Выдающиеся украинцы", передает pressball.by.

На этот раз он украшен портретом Валерия Лобановского — одного из десяти лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА, легенды, которой гордится не только Украина, но и весь мир.

Под руководством Лобановского киевское "Динамо" восемь раз выиграло чемпионат СССР, дважды взяло Кубок кубков (1975 и 1986) и победило "Баварию" в Суперкубке Европы (1975), а советская сборная завоевала серебро чемпионата Европы-1988. Лобановский умер 13 мая 2002 года.


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