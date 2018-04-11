В Беларуси призывают офицеров запаса 11.04.2018, 19:25

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Фото: kp.by

По указу Лукашенко офицеры запаса будут призваны на военную службу.

Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу", сообщает interfax.by.

"В соответствии с указом, необходимо призвать в 2018 году на военную службу в Вооруженные силы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек", - отметили в пресс-службе.

Документом министерству обороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности, соответствующие их военно-учетным специальностям.

Совет министров до 1 февраля 2019 года должен представить диктатору информацию о результатах призыва на военную службу офицеров запаса.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.