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Eurocontrol предупреждает о возможности ракетных атак над Сирией

  • 11.04.2018, 19:32

Воздушные налеты с возможным использованием самонаводящихся ракет и ракет типа «воздух-земля» могут проходить в течение 72 часов.

Европейское агентство по контролю за воздушным движением Eurocontrol предупреждает пассажирские авиакомпании о возможных ракетных атаках в воздушном пространстве Сирии, передает «Радио Польша».

В официальном заявлении компании говорится, что воздушные налеты с возможным использованием самонаводящихся ракет и ракет типа «воздух-земля» в регионе Восточного Средиземноморья могут проходить в течение следующих 72 часов.

Европейское агентство по контролю за воздушным движением также предупредило о возможных сбоях в работе навигационного и радиооборудования.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение относительно возможных военных мер в ответ на химатаку в Сирии.


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