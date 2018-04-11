Группа «Стары Ольса» дала в США 143 концерта 11.04.2018, 19:38

Теперь группа хочет отправиться в тур по Европе.

Группа "Стары Ольса" вернулась из своего четвертого американского тура. За последние три года музыканты дали в разных уголках США 143 концерта, но так и не смогли там зацепиться. Они отказались от пятого тура, так как не видят в нём особого смысла, и переключаются на Европу:

"Хотим пробить направление в Британию и в другие страны Европы, так как оттуда видим запрос поклонников. Нашу музыку и средневековую культуру в Европе понимают лучше. Это ближе и знакомо. Там фестивали лучшего уровня, мы чувствуем себя в своей тарелке. Этого нам не хватает в Америке: американские фестивали в большей степени — это медиавал-Дисней-ленд", — говорит участница группы Мария Шарий во время интервью Еврорадио.

По словам музыкантов, длительные туры по Америке не давали возможности восстановиться. Усталость накапливалась и нарушала микроклимат в коллективе. Поэтому сейчас было принято решение поставить Америку на полуторагодовалую паузу. Лето "Стары Ольса" уже расписано европейскими фестивалями средневековой музыки. Участники группы стали "творческими работниками", чтобы не считаться на родине тунеядцами, и собираются в будущем поставить батлейку.

14 апреля группа организует презентацию последнего альбома "Вада, хмель, солад" в Брестском клубе "Фантазия". А 22 апреля группа выступит в столичном ресторане "Друзья".