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Подкомиссия Минобороны Польши: Причина катастрофы Ту-154М - два взрыва

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  • 11.04.2018, 19:57
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ФОТО: FAKTYSMOLEŃSK.GOV.PL

В Варшаве представлен доклад по выяснению причин катастрофы Ту-154М в 2010 году под Смоленском.

В Варшаве на специальной конференции был представлен технический доклад Подкомиссии Минобороны Польши по выяснению причин катастрофы польского правительственного лайнера ТУ-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском. По словам подкомиссии, причиной катастрофы были два взрыва в фюзеляже самолета, передает «Польскае радыё».

По мнению членов подкомиссии, российские авиадиспетчеры в Смоленске по согласованию с командующим ВВС подавали недостоверную навигационную информацию польскому экипажу самолета. В результате снижение польского самолета происходило с нарушением процедур и не по безопасному курса. В рапорте подкомиссии также говорится, что диспетчера позволили Ту-154М посадку, хотя на это не позволяли погодные условия.

За 16 минут до катастрофы командир экипажа принял решение идти на второй круг в случае неблагоприятных погодных условий. Вскоре после этого в левом крыле самолета произошел взрыв, который оторвал его конец. Это произошло в момент, когда самолет находился в 900 метрах до взлетно-посадочной полосы. За 710 метров до полосы начали давать сбой раздельные системы, в частности, левый двигатель и шасси. Затем произошел взрыв на левой стороне фюзеляжа. В этот момент произошло полное отключение электрической системы.

Как доказательство взрыва в самолете подкомиссия предоставляет среди прочего, элементы, разбросанные в ста метрах от места крушения, распад самолета на тысячи частей, разбросанных на большом расстоянии, уничтожение тел жертв, и отсутствие кратера от удара лайнера о землю.

Председатель подкомиссии, экс-министр обороны Антоний Мацеревич отметил, что представленный сегодня доклад не является окончательным. Он добавил, что подкомиссия не имела доступа ни к обломкам, ни к черным ящикам самолета, поэтому использовала в своей работе фотографии, проводила тесты на другом польском Ту-154М, а также доклад по раскопкам, проведенных в Смоленске через полгода после катастрофы.

Члены подкомиссии также использовали показания более ста свидетелей, которые, как сказал председатель ранее не использовались, или были сфальсифицированы другими комиссиями.


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