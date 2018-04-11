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Raiffeisen Bank прекратит работу с российскими компаниями

  • 11.04.2018, 19:49
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Raiffeisen Bank прекратит работать с российскими компаниями, попавшими в новый санкционный список США.

Raiffeisen Bank International (RBI) прекратит работать с российскими компаниями, попавшими в новый санкционный список США, при этом риск на них не очень большой.

Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль в ходе телефонной конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Хотя мы не обязаны избавляться от рисков на санкционные компании, мы сократим наш бизнес с этими компаниями", - сказал Штробль.

По его словам, список таких компаний и срок прекращения работы с ними еще предстоит уточнить.

Штробль пояснил, что новые санкции не влияют на группу напрямую, вторичные последствия этих действий еще предстоит оценить. RBI также планирует изучить уровень риска группы на компании и банки, которые проводят значительные операции с санкционными компаниями.

Сейчас риск группы на российские санкционные компании оценивается на уровне 0,1% от активов.

Глава RBI подчеркнул, что группа продолжает работать в России, операционные показатели бизнеса в которой остаются сильными.

"Прогнозы не меняются, недавние события еще не отразились", - добавил Штробль.

Группа также подвержена валютному риску на фоне наблюдающегося в последнее время ослабления рубля. При этом за последние годы банк в России значительно сократил долю валютных кредитов, напомнил глава RBI.

"Конечно, если рубль станет слабее, это может повлиять на снижение портфеля в евро", - отметил он.

В России Raiffeisen Bank International представляют "Райффайзенбанк", а также лизинговая и инвестиционная компании.

"Райффайзенбанк" поддерживает свою деятельность за счет собственных средств, подчеркнул Штробль. Группа не видит каких-либо сложностей в выплате дочерним банком дивидендов из-за текущего развития ситуации в России.

6 апреля 2018 года Минфин США объявил, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.


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