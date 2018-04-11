Raiffeisen Bank прекратит работу с российскими компаниями
- 11.04.2018, 19:49
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Raiffeisen Bank прекратит работать с российскими компаниями, попавшими в новый санкционный список США.
Raiffeisen Bank International (RBI) прекратит работать с российскими компаниями, попавшими в новый санкционный список США, при этом риск на них не очень большой.
Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль в ходе телефонной конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.
"Хотя мы не обязаны избавляться от рисков на санкционные компании, мы сократим наш бизнес с этими компаниями", - сказал Штробль.
По его словам, список таких компаний и срок прекращения работы с ними еще предстоит уточнить.
Штробль пояснил, что новые санкции не влияют на группу напрямую, вторичные последствия этих действий еще предстоит оценить. RBI также планирует изучить уровень риска группы на компании и банки, которые проводят значительные операции с санкционными компаниями.
Сейчас риск группы на российские санкционные компании оценивается на уровне 0,1% от активов.
Глава RBI подчеркнул, что группа продолжает работать в России, операционные показатели бизнеса в которой остаются сильными.
"Прогнозы не меняются, недавние события еще не отразились", - добавил Штробль.
Группа также подвержена валютному риску на фоне наблюдающегося в последнее время ослабления рубля. При этом за последние годы банк в России значительно сократил долю валютных кредитов, напомнил глава RBI.
"Конечно, если рубль станет слабее, это может повлиять на снижение портфеля в евро", - отметил он.
В России Raiffeisen Bank International представляют "Райффайзенбанк", а также лизинговая и инвестиционная компании.
"Райффайзенбанк" поддерживает свою деятельность за счет собственных средств, подчеркнул Штробль. Группа не видит каких-либо сложностей в выплате дочерним банком дивидендов из-за текущего развития ситуации в России.
6 апреля 2018 года Минфин США объявил, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ.