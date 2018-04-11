Футбол в клеточку: Восемь уголовных дел в белфутболе последних лет 1 Сергей Азаркевич, «Прессбол»

11.04.2018, 20:09

Их что-то стало слишком много.

Дело о матче-фантоме

Когда. Февраль 2015-го — …

Кто. Павел Качанович (пресс-атташе "Шахтера"), Владислав Караневский (сотрудник "Слуцка"), граждане А.В.Лыкасов и Д.С.Горбунов.

Статья. 350 УК РБ "Модификация компьютерной информации"

1. Изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо внесение заведомо ложной информации, причинившие существенный вред, при отсутствии признаков преступления против собственности (модификация компьютерной информации) — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Модификация компьютерной информации, сопряженная с несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети либо повлекшая по неосторожности последствия, указанные в части 3 статьи 349 настоящего Кодекса, — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Суть. История о мифическом матче между "Шахтером" и "Слуцком", "сыгранном" только лишь на просторах интернета и в линиях букмекерских контор грянула на всю Беларусь (да и не только) зимой 2015-го. Новость о том, что команды встретятся в спарринге в Пинске появилась на сайтах обоих клубов, хотя они были заняты совсем другим. Так как это было первое в Беларуси (а может, и вообще) подобное дело, под него подпадала разве что 350-я статья.

Приговор. С точки зрения уголовного кодекса дело по-прежнему открыто. До суда оно не дошло. Почему — нам неведомо. Возможно, так и не удалось собрать состав преступления. Тем не менее, футбольный закон лиц, причастных к организации "матча-фантома", наказал — все четверо вышеперечисленных были пожизненно дисквалифицированы контрольно-дисциплинарным комитетом БФФ.

Дело Чижа

Когда. Март — сентябрь 2016-го.

Кто. владелец группы компаний "Трайпл" и глава минского "Динамо" Юрий Чиж.

Статья. ч.2 ст.243 УК РБ. "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

1. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, — наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Суть. Новость о задержании босса минского "Динамо" Юрия Чижа пронзила байнет 11 марта 2016-го. Бизнесмен и один из богатейших на тот момент людей Беларуси был задержан при попытке покинуть территорию страны. "Он на огромной скорости, 220 километров в час, следовал в сторону литовской границу, потом выехал на брестскую трассу. Мы вынуждены были задействовать план "Перехват", чтобы его задержать и доставить в СИЗО", — говорил глава КГБ Валерий Вакульчик. С футболом обвинение, предъявленное Чижу, было если и связано, то косвенно. Тем не менее, на делах минского "Динамо" это не могло не сказаться. С тех пор, по крайней мере, юридически Юрий Чиж отошел от клубных дел, оставив "Динамо" своему сыну Сергею.

Приговор. До суда дело не дошло. На основании указа президента и в соответствии с ч.1. ст.88 УК РБ ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба, уплатой дохода, полученного преступным путем") Чиж был освобожден от ответственности, признав вину и выплатив ущерб с применением коэффициента. По данным следствия, ущерб оценивался приблизительно в $12 миллионов — Чиж, по некоторым сведениям, возместил около $30 миллионов.

Юрий Александрович покинул СИЗО 14 сентября под подписку о невыезде и посетил один из ближайших поединков "бело-голубых" на "Тракторе". "Будущее клуба? Ничего не изменилось, сын будет продолжать руководить им. С минским "Динамо" все будет хорошо", — сказал Чиж.

Дело Жукова

Когда. Июнь 2016-го — январь 2017-го.

Кто. Глава департамента судейства и инспектирования БФФ Андрей Жуков.

Статья. ч.1 и 2 ст.430 ("Получение взятки")

1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ч.2 ст.426 УК РБ ("Превышение власти или служебных полномочий")

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, — наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суть. Глава департамента судейства и инспектирования БФФ в своем кабинете Андрей Жуков был задержан в начале июня 2016 года и заключен под стражу по обвинению в получении взятки. Также были задержаны главный тренер "Сморгони" Николай Рындюк и один из арбитров, обслуживающих поединки высшей лиги Андрей Сорока. "Дело Жукова" было передано в Следственный комитет, а Жуков заключен под стражу. Следствием было установлено, что с октября 2014-го по июнь 2016-го Жуков "принимал от судей БФФ денежные вознаграждения за благоприятное решение вопроса о назначении их на матчи между футбольными клубами первой и высшей лиг чемпионата страны, а также Кубка Беларуси по футболу". Суммы варьировались от 100 до 200 долларов. Общая сумма — 650 долларов плюс бутылка коньяка.

По "делу Жукова" вызывались арбитры Олег Мурашкевич, Вадим Панченко, Андрей Диваков — все они, как и Андрей Сорока, были впоследствии отстранены от судейства.

Приговор. Жуков признал вину и возместил ущерб (912 рублей), однако суд, который стартовал в ноябре, был неумолим — Жуков получил 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества плюс штраф в размере 500 базовых величин (11500 рублей). Последующая апелляция эффекта также не возымела. Со стороны БФФ Жуков был признан персоной нон грата в белорусском футболе.

Дело Рындюка

Когда. Июнь 2016-го — июль 2017-го.

Кто. Главный тренер "Сморгони" Николай Рындюк.

Статья. 431 УК РБ ("Дача взятки")

1. Дача взятки — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Дача взятки повторно либо в крупном размере — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

Суть. "Дело Рындюка" шло "прицепом" к "делу Жукова". Будучи тренером "Сморгони" Рындюк передал Жукову 100 евро, чтобы тот назначил "правильного" судью н аигру с "Оршей" в первой лиге. Арбитра задержали в тот же день, а Николай проходил по делу в качестве свидетеля, как и прочие судьи. Однако попал под следствие сам — так как начал сотрудничать с правоохранительными органами не добровольно, а после задержания.

Приговор. Суд над Рындюком начался в феврале, на заседание из витебской колонии даже был привезен сам Жуков, однако от дачи показаний отказался. Делу дали паузу, в связи с тем, что приговор Жукову не вступил в законную силу, и суд возобновился лишь в июле прошлого года. Тренер, который к тому моменту уже переквалифицировался в специалиста по продажам, получил наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 25 процентов заработной платы в пользу государства. С приговором подсудимый не спорил. В то же время со стороны БФФ Рындюк получил 2-летнюю дисквалификацию.

Дело о договорняках

Когда. Июль 2016-го — октябрь 2017-го

Кто. Футболисты и тренеры ряда команд высшей и первой лиг. Всего по "делу о договорных матчах" проходило 26 человек. Часть из них — в качестве свидетелей. Кое-кто был освобожден от уголовной ответственности "в связи с деятельным раскаянием".

Статья. 253 УК РБ ("Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов").

1. Получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем команды или организатором спортивных соревнований, организатором или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание влияния на результаты соревнования или конкурса либо предоставление такого вознаграждения — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно, — наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Суть. Громкое дело о договорных играх, первое на постсовестском пространстве, дошедшее до суда — история слишком известная любителям спорта, чтобы вдаваться в подробностями. Летом 2016 года белорусский футбол взорвала новость о вскрытии целого ряда нечестных поединков. Речь шла в первую очередь о пяти матчах: БАТЭ — "Гранит" (сезон-2015, Кубок Беларуси), "Ислочь" — "Динамо" (Брест) (сезон-2016, высшая лига), "Барановичи" — "Ошмяны", "Луч" — "Гомельжелдортранс", "Ошмяны" — "Луч" (все — сезон-2016, первая лига). И это лишь поединки, которые дошли до суда.

Он прошел в октябре прошлого года, спустя более чем год после событий. А на скамье подсудимых оказалось 15 человек из "списка-26".

Приговор. Большинство исполнителей (футболистов) отделались штрафами — от 400 до 1200 базовых величин. Организаторы-белорусы получили срок от 2 до 3 лет ограничения свободы с запретом на любую спортивную деятельность. Для украинца Лемика прокурор требовал 2 года лишения свободы, однако суд ограничился крупным штрафом — около 45 тысяч долларов.

Что касается БФФ, то свое решение федерация вынесла в начале 2018 года. Юрий Сыроквашко и Вячеслав Замара были признаны персонами нон-грата в белорусском футболе, футболисты, принимавшие участие в нечестных играх, получили дисквалификации — от 2 лет до пожизненной.

Дело Павлова

Когда. январь 2016-го — август 2017-го.

Кто. Глава СКВИЧа Виктор Павлов.

Статьи. ч.4 ст.210 ("Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, в особо крупном размере").

ч.2 ст.17 ("Злоупотребление властью или служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия").

ч.3. ст.424 ("Злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")

Суть. С футболом дело никак не связано. К тому времени, как оно появилось в новостях, ФК СКВИЧ уже не существовало. Бывший управляющий столичного клуба Виктор Павлов и его сын Павел были задержан в начале 2016 года по делу о неправомерном использовании средств дольщиков жилого дома в одном из столичных микрорайонов. Однако затем были выявлены и другим нарушения со стороны должностных лиц ООО "Футбольный клуб "Сквич" при строительстве жилых домов и других объектов недвижимости в Минске.

Приговор. Следствие и суд тянулись полтора года. В минувшем августе Виктор Павлов был приговорен к 8 годам колонии усиленного режима, его сын — к 4-м.

Дело Караневского

Когда. Сентябрь 2017-го — февраль 2018-го.

Кто. Председатель "Слуцка" Олег Караневский.

Статья. 430 УК РБ ("Получение взятки").

Суть. Здесь руководитель клуба также был задержан не совсем из-за футбольной деятельности. 5 сентября Олег Караневский был задержан на проспекте Победителей в столице при получении взятки в размере 2700 рублей "за благоприятное решение вопроса об обеспечении победы одной из организаций в процедуре закупки, проводимой ОО "Спортивный футбольный клуб "Слуцк".

Приговор. Все прошло довольно быстро. Караневский сразу же признал вину, и даже на некоторое время вернулся к работе в "Слуцке". Однако вскоре клуб расторг с ним контракт. Позже на суде к 430-й статье добавились ч.1 ст.14 ("Покушение на преступление") — и Караневскому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Дело Толкачева

Когда. Апрель 2018-го — …

Кто. Секретарь департамента по проведению соревнований Юрий Толкачев.

Статья. 343 УК РБ ("Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера")

1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Суть. 9 апреля в столичный Дом футбола зашли люди в масках и с автоматами и вывели из него Юрия Толкачева, одного из сотрудников БФФ. Как сообщал сайт footbik.by, "лица, причастные к задержанию, порекомендовали нам воздержаться от фото и видеосъемки, но на словах отметили, что Юрий Иванович подозревается в серьезном преступлении. И даже озвучили, в каком. Однако считаем, что предавать огласке эту информацию преждевременно, пока человеку не предъявлены официальные обвинения".

Пресс-служба БФФ сообщила, что задержание не связано с футбольной работой Толкачева, который до 2017 года входил в состав КДК и комитета по этическим вопросам БФФ.

В чем дело, стало известно на следующий день — Толкачеву было предъявлено обвинение по ч.2 ст.343 (распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). "Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, с его участием проводятся следственные действия", — говорится в сообщении следственного комитета.

Сергей Азаркевич, «Прессбол»