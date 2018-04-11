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Минфин закрыл лицензию крупной страховой компании B&B Insurance

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  • 11.04.2018, 20:16
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Фото: realt.by

У страхового общества проблемы с уставным фондом.

В Минфине Беларуси сообщают о прекращении действия спецразрешения на право оказания страховых услуг для компании ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

– Решение по прекращению деятельности принято, так как истекли сроки, отведенные для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в белорусских банках собственных финсредств в размере минимальной суммы уставного фонда, – поясняют в Министерстве финансов страны.

Нет на данный момент на счетах компании и достаточного количества денег, обеспечивающих сформированные страховщиком страховые резервы.

Теперь в «Би энд Би иншуренс Ко» обязаны передать свои страховые договора другой компании или расторгнуть их и вернуть застрахованным граждам и компаниям деньги.

Однако, успокаивают в Минфине, прекращение действия лицензии не избавляет B&B Insurance от выплат по страховкам в случаях, возникших до расторжения договоров.


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