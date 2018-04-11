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Польша фактически может стать перегрузочным центром на Балтийском море

  • 11.04.2018, 20:40

Польские морские порты забирают клиентов у немецких.

Согласно статистическим данным, все чаще клиенты немецких портов переориентируются на Гданьск, Гдыню или Щецин. Меняется в лучшую сторону инфраструктура портов, оплаты в Польше ниже, чем в портах западных стран, передает «Польскае радыё».

Заместитель председателя правления Морского порта Гданьск Мартин Осовский отмечает, что если говорить о погрузке, то первый квартал этого года был очень хороший. В январе погрузки и разгрузки охватили 4 млн тонн товаров.

- Роль польских портов растет. Это результат хорошей экономической конъюнктуры и инвестиций в инфраструктуру, но этот потенциал еще до конца не исчерпан. Мы надеемся забрать грузотранспорт в частности у немецких портов, обслуживать морской транспорт как Польши, так и стран Центральной Европы.

Все польские порты могут достичь масштаба немецкого порта в Гамбурге, тем более, что по оценке специалистов, грузотранспорт по Балтийскому морю будет расти.

Представитель Управления морских портов Щецин и Свиноуйсьце Моника Возьняк- Левандовски:

- Из года в год мы фиксируем постоянный рост количества товарного груза. Прошедший 2017 год был для нас лучше, чем 2016 на 5,5%. Мы перегрузили более 5 млн тонн.

Есть ли шанс на то, что польские морские порты станут более привлекательными, чем немецкие или российские порты?

Леонард Долецкий, веб-сайт «Рынок инфраструктуры»:

- Инвестиционные планы показывают, что Польша фактически может стать перегрузочным центром на Балтийском море. Планируется строительство внешнего порта в Гдыне, центрального порта в Гданьске и контейнерного терминала в Свиноуйсьце. Таким образом возможно, что в польских портах станут перегружать подавляющую часть контейнеров на Балтике. У нас большие шансы. Однако соревноваться с западными портами, такими как нидерландский Роттердам или немецкий Гамбург, нам еще рано.

В рейтинге портов на Балтике Гданьск занимает шестое место. Польский порт опередил латвийскую Ригу, немецкие Росток и Любек, также Щецин и Свиноуйсьце. Впереди - три российских порта, шведский Гетеборг и литовский Клайпеда.


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