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Стоимость биткоина превысила $6 900

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  • 11.04.2018, 20:52
Фото: 123rf

Криптовалюта подорожала за последние два дня.

В среду, 11 апреля, криптовалюта Bitcoin на крупной бирже Bitfinex подорожала до отметки в $6 940. За прошедшие два дня стоимость выросла практически на $300. Монета восстанавливается после того, как днем 9 апреля ее курс резко опустился практически на $500, передает РБК.

Эксперты издания CoinDesk считают, что цена криптовалюты находится вблизи крайне важного уровня. Она может закрепиться выше отметки в $7 000, в таком случае курс монеты может достигнуть уровня в $7 500 за короткий промежуток времени. При этом, специалисты отметили, что стоимость биткоина может резко упасть до отметки в $6 450. Затем цена опустится до $5 500.

По мнению аналитиков, стоимость первой криптовалюты не должна опускаться ниже важной отметки в $6 500, а для дальнейшего быстрого роста биткоину необходимо закрепиться выше уровня в $7 189. Монета может пробить уровень в $7 500 и вновь достигнуть отметки в $8 100 уже в ближайшее время, считают эксперты.


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