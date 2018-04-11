«Торпедо-БелАЗ» разыграет два мотоцикла Harley Davidson 1 11.04.2018, 20:58

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» объявило о розыгрыше для болельщиков.

В целях популяризации футбола и в ознаменование 70-летия Белорусского автозавода футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» объявляет о проведении рекламной игры «Идем на футбол», передает «Трибуна».

Участие в ней могут принять все обладатели сезонных абонементов на домашние игры команды в 2018 году, среди которых 30 сентября, в день юбилея ОАО «БЕЛАЗ», управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» по окончании футбольного матча на жодинском стадионе «Торпедо» проведет розыгрыш ценных призов:

– двух мотоциклов Harley Davidson;

– телевизора SAMSUNG;

– ноутбука LENOVO;

– телефона SAMSUNG Galaxy A8+;

– планшета iPad 32 Gb;

– десяти футбольных мячей с автографами игроков команды «Торпедо-БелАЗ».

Приобрести абонементы можно до 4 мая. Стоимость абонемента – 40 рублей.