Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах 2 11.04.2018, 21:01

Ильхам Алиев

За пост главы Азербайджана якобы боролись восемь кандидатов.

Действующий правитель Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах президента, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря правящей партии страны, от которой выдвигался Алиев.

По данным exit polls, Алиев набрал не менее 82% голосов, а его ближайший соперник Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» — не менее 3%, при явке в 74,51%

За пост главы государства боролись восемь кандидатов.

На этих выборах число местных наблюдателей составило более 58 тысяч человек, еще ЦИК аккредитовал 900 международных наблюдателей.

Согласно новым правилам, лидер страны избирается сроком на семь лет, то есть до 2025 года. В конституции также сняли ограничение на количество президентских сроков. Президент Азербайджана избирается большинством более половины голосов избирателей, участвующих в голосовании.