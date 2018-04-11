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Россияне бросились скупать евро и доллары

  • 11.04.2018, 21:14
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Фото: bymedia.net

В РФ в обменных пунктах ажиотаж.

Очередной обвал рубля повысил спрос на иностранную валюту. В обменных пунктах Москвы ажиотаж, а часть граждан уже столкнулась с проблемой заказа крупной суммы денег. Об этом пишет mk.ru.

В одном из столичных валютных обменников радиостанции рассказали, что дифицита наличной валюты нет и торгуют ею по 66 рублей за доллар и около 81 рубля за евро. В двух других обменных пунктах сообщили, что валюта быстро заканчивается, отмечает интернет-издание.

«У нас очень мало валюты. Сейчас мы стоим, продаем мы валюту 64,90. Если вы через час приедете, мы вам оставим. Валюты очень мало», — рассказал сотрудник одного из обменных пунктов.

В еще одной кассе признались, что 10 тысяч долларов или евро обменять уже не удастся из-за слишком высокого спроса.

11 апреля на открытии торгов Московской биржи курс евро впервые за два года пробил отметку 80 рублей, а доллар практически достиг 65 рублей.

Российский рубль начал стремительно падать на фоне санкционной политики Соединенных Штатов. Американский Минфин 6 апреля ввел новые ограничения против российских бизнесменов, высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

10 апреля сообщалось, что Конгресс США готовится рассмотреть новый пакет экономических санкций в отношении России. В этот раз Вашингтон ударит по государственному долгу и государственным банкам России.

Если документ будет принят всем физическим и юридическим лицам в США будут запрещены любые операции с российским государственным долгом.

Заперт будет распространяться на бумаги с обращением более 14 дней, выпущенных Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Ограничения коснутся и облигации Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Внешэкономбанка. Американская сторона намерена запретить любые операции как с этими банками, так и с их активами.

Новый пакет санкций против России станет ответом на отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.


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