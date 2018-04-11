Маршрут поезда Могилев — Львов продлят до Трускавца 11.04.2018, 21:26

Поезд будет курсировать с 1 июня.

Поезд № 371/372 Могилев — Львов с 1 июня будет следовать до станции Трускавец, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Как сообщает ведомство, решение принято по инициативе белорусской стороны по согласованию с Украинской железной дорогой.

Поезд будет курсировать через день по нечетным числам из Могилева и по четным числам из Трускавца.

Из Могилева поезд будет отправляться в 15.40, Минска — 19.43, Барановичей — 22.35 и прибывать в Трускавец на следующие сутки в 13.20.

Из Трускавца поезд будет отправляться в 15.00 и прибывать на следующие сутки в Барановичи в 6.33, Минск — 9.21, Могилев — 13.25.

Билеты на поезд будут реализовываться за 45 суток до его отправления.

Белорусская железная дорога также напоминает об открытии с 12 апреля продажи билетов на поезд № 451/452 Минск — Варна. Поезд начнет курсировать с 10 июня.