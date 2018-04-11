В Сирийской Думе обстреляли автобус с российскими журналистами 11.04.2018, 21:32

Журналисты возвращались со съемок сюжета в Восточной Гуте.

Автобус с российскими журналистами, которые возвращались со съемок сюжета в Восточной Гуте, подвергся обстрелу, сообщили ria.ru в Минобороны РФ.

"Одиннадцатого апреля около 18:20 (по Минску) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", — говорится в заявлении министерства.

По информации оборонного ведомства, корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор "Звезды" Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — подчеркнули в Минобороны.