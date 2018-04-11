Горди Дуайер: Минское «Динамо» строится по кирпичикам 11.04.2018, 21:48

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о перспективах «зубров».

- Есть ли понимание о том, каким будет лимит на легионеров в клубе в следующем сезоне?

- Наша цель — развивать своих игроков и помогать сборной. Мы хотим, чтобы лучшие белорусские хоккеисты играли у нас. Этот сезон стал переходным для клуба, и если раньше в составе было достаточно легионеров, то сейчас их становится меньше. Такая ситуация прибавила ответственности местным хоккеистам. Возьмите хотя бы Егора Шаранговича, он провел неплохой для молодого парня год. Похоже, что структура в следующем сезоне будет похожей, наша команда строится по кирпичикам.

- Голкипер Юнас Энрот стал важной частью года для "Динамо" в этом году.

- Он был безупречен. Мы надеемся, что Юнас останется в нашей команде. Энрот — важный игрок для всей лиги в целом, он узнаваем и популярен, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.