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Хуже войны: Российскому рублю предрекли немыслимое падение

  • 11.04.2018, 21:50
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Аналитики не верят в скорое восстановление валютного курса.

То, что происходит сейчас c рублем и фондовым рынком, называют «крутым пике». Начав падение в «черный понедельник», к середине недели евро пробил психологическую отметку в 80 рублей, а доллар неумолимо приближается к 65 рублям, пишет «Московский комсомолец». На 12 апреля Банк России установил курс в 64,06 рублей за доллар (на 1,7 рубля выше, чем днем ранее). Европейской валюте прибавили 2,5 рубля: ее курс установлен на отметке 79,2. Как долго «деревянному» болтаться в мертвой петле и сможет ли он вернуться к отметкам недельной давности?

Новые американские санкции оказались далеко не безобидными: финансовые ограничения в отношении крупного российского бизнеса обрушили рынок акций, который потянул вниз и рубль. Впрочем, паника на рынках вызвана отчасти эмоциональным фактором, считают аналитики. О том же говорит и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инвесторы действуют под влиянием негативного новостного фона, а масла в огонь подливает эскалация конфликта в Сирии и военные угрозы США в отношении нашей страны. Все это играет против многострадального «деревянного».

«Учитывая, что президент США призвал Россию готовиться к ракетным ударам в Сирии, ожидать восстановления курса рубля придется еще долго. С одной стороны, открытая конфронтация между странами кажется маловероятной, но с другой - в свое время и победа Трампа казалась фантастикой. Участники рынка будут чутко реагировать на любые слова американского лидера, а он, судя по всему, еще не скоро будет готов перейти к более мягкой риторике», — считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Его прогноз валютного курса на ближайшее время — 66 рублей за доллар, причем дальнейшее падение возможно в случае, если правительства западных стран не прекратят сыпать угрозами. По его мнению, даже при мирном решении ситуации серьезного восстановления курса в обозримом будущем ждать не приходится: инвесторам потребуется значительное время, чтобы восстановить баланс. «Даже курс в 63 рубля за доллар кажется просто невероятным везением, особенно учитывая возможные санкции против российского госдолга», - добавил аналитик.

Вероятная цель падения для российской валюты, находящейся под давлением, - минимум 66 за доллар и 83 за евро, соглашается Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс». В то же время эксперт считает, что возврат стоимости наличного доллара к уровням 57-58 рублей возможен, но только при поддержке роста цены на нефть, а также стабилизации политического положения страны. Однако все риски вряд ли уйдут до конца II квартала года.

«То есть рассчитывать на рост рубля не стоит, но и закупаться уже дорогими сейчас долларами и евро – тоже дело неблагодарное, - считает Сальникова, - Во-первых, кроме высокой цены иностранной валюты в обменных пунктах будет большой спред (разница между ценой покупки и продажи), а это значит, что если у человека нет опыта валютных спекуляций, то паническая скупка долларов и евро вряд ли будет выгодной. Во-вторых, истеричные приобретения валюты должны иметь четкие ориентиры и цели по уровням, на которых стоит производить обратную конвертацию».

Рынки замерли в ожидании прояснения ситуации в Сирии, продолжает геополитическую тему ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «От экономических санкций фокус внимания инвесторов сдвинулся в сторону геополитики и сейчас все задаются вопросом: проведет ли США массированную атаку на территории Сирии и как на это ответит Россия, - говорит финансист, - В случае, если даже РФ не ответит на военные удары западной коалиции, Запад продолжит давление экономическими санкциями. Таким образом, рубль будет падать, пытаясь нащупать дно, до тех пор, пока не решится вопрос с военным ударом по Сирии».

По мнению аналитика, шансы для укрепления рубля есть только в том случае, если паника на рынках утихнет, а геополитика отойдет на второй план. «В противном случае распродажи отечественной валюты могут уронить ее до 70 за доллар, но этот сценарий предполагает преобладание паники на рынке. Наиболее вероятный сценарий - валютная пара на долгое время останется в диапазоне цен 61-66,4 рублей за доллар», - таков неутешительный прогноз.


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