Удивительная история знаменитого ученого из-под Витебска, о котором вы ничего не знали 11.04.2018, 22:07

Именно Владимиру Адамову Витебск обязан своим ботаническим садом.

Кто не слышал о том, что в Летцах есть санаторий? Спросите у своих знакомых, что они знают об уникальном ботаническом саде в Больших Летцах и вряд ли услышите много в ответ. Между тем, хозяину ботанического сада в Летцах обязан и витебский городской ботанический сад. И если вы никогда не слышали о всемирно известном ученом Владимире Владимировиче Адамове, vkurier.by готов вам рассказать историю, о которой стоит узнать.

План ботанического сада Адамова

Фото предоставлено Михаилом Дуком

История Великолетчанского ботанического сада уводит нас в начало ХХ века и знакомит с семьей Адамовых, которые владели здесь поместьем. Семья жила в Петербурге, а в Летцы приезжала на лето.

Кустодиев Б. М. Портрет матери Адамова (Шварц)

Изображение предоставлено Светланой Мясоедовой

После окончания университета, в 1890-1900 годах, Адамов окончательно переехал в свое наследное поместье в Больших Летцах и разбил там ботанический сад, где изучал и выращивал растения. Чтобы впечатлиться, достаточно привести его описание из книги А.М. Подлипского:

К 1910 году в Великолетчанском саду оказалось 344 вида древесных (23 хвойных и 13 лиан), 664 травянистых и полукустарниковых растений, 13 видов папоротников. Здесь были собраны растения из разных мест Южного полушария и акклиматизированные представители азиатской, западноевропейской и других флор…

План ботанического сада Адамова

Фото предоставлено Михаилом Дуком

Здесь была коллекция растений-альбиносов, а в конце 1924 года — теплица с 300 видами экзотов, питомник с более чем 2000 видами лекарственных, технических, остроприправных, ягодных растений и ботанический музей. Но больше всего Адамов гордился коллекцией сирени, которая попеременно цвела в его саду на протяжении нескольких месяцев. Семена присылали ученому из Петербурга, Варшавы, Парижа, Женевы и Академии наук России. Адамов издавал каталоги растений своего сада, чтобы наладить обмен.

А в 1904 году ученый обнаружил у озера Летцы неизвестный вид растения и спустя 20 лет наблюдений описал его под назвнием Alisma submersum. А будучи в Слуцке Адамов обнаружил белый тополь нехарактерной для тех краев формы. Но такое дерево оказалось знакомо ученому: похожее успешно росло в одном из витебских скверов. Интересно, в каком?

Владимир Владимирович Адамов был знаменит не только в России, но и в Европе, участвовал в экспедициях, создавал ботанические сады, обучался в Кёнигсбергском университете, в Париже. Во время Первой мировой войны Адамов проводил курсы для воинов-инвалидов, а позже обучал и в своем имении. Ученый был в хороших отношениях с крестьянами, обучал детей грамоте, рассказывал им о природе. Это помогло ему после революции, когда Адамов потерял все и бедствовал. Богатый сад выручал его даже в это тяжелое время. Усадьбу ученого отдали под нужды организации, а ему оставили только несколько комнат на первом этаже.

Чтобы спасти созданный за 18 лет сад-коллекцию, Адамов предложил обучать на его базе приемам сельского хозяйства. Но ему отказали, а Большие Летцы с 1918 года отдали для культурно-просветительных целей. Позже Адамов добился того, чтобы здесь была создана заповедная зона в 16-19 гектаров.

Здание бывшей усадьбы

Фото Анастасии Вереск

За 1915-1918 годы в саду Адамова погибло 4% древесных пород, около 15% многолетников, 40% лекарственных растений, а из 200 видов в оранжерее осталось только 80.

Осенью 1923 года сад передали Витебскому сельскохозяйственному техникуму, часть растений перевезли в Витебск, где при участии Адамова и был создан ботанический сад. В 1924 году Великолетчанский сад перешел к Белорусскому ветинституту.

У дверей усадьбы Адамова во время «Адамаўскага фэста»

Фото Анастасии Вереск

Адамов преподавал в Витебске, около 1924 года переехал в Минск, где вместе с сестрой жил на улице Коммунистической, дом №3А, после — в Горки. После 1934 года ученый перебрался в Крым, где работал в Никитском ботаническом саду. Спустя четыре года знаменитый ученый был уволен в 65-летнем возрасте, о чем сообщал в одном из писем ученому Владимиру Комарову:

Я переживаю очень тяжелое время. Состояние моего здоровья настолько ослаблено, что я лишился работы в Никитском ботаническом саду, а также и квартиры там же. Я живу в деревне Никита без всяких средств, получаю только мизерную пенсию в размере 141 р. как инвалид 2-ой группы… Жена 71 года служила со мной тоже в Никитском саду… в качестве библиотекаря-каталогизатора. Одновременно со мной ее уволили приказом по сокращению штатов, но вслед за тем туда же приняли двух новых лиц.

Письмо Адамова Комарову

Предоставлено Михаилом Дуком

Адамов просил коллегу хотя бы об устройстве в одном из домов для престарелых ученых или в клинике для хроников.

Находясь в подходящих для себя условиях, я бы мог еще быть полезным.

В 1939 году Владимир Владимирович умер в больнице в Севастополе и был похоронен на городском кладбище в Феодосии. Даже находясь при смерти, Адамов не расставался со своими книгами, но многие труды ученого так и не увидели свет.

5 июля 2000 года во время торжественного мероприятия в честь 125-летия со дня рождения Адамова на здании была открыта мемориальная доска

Фото Анастасии Вереск

О наследниках Адамова практически ничего не известно, он полностью посвятил себя науке и, хотя в письмах из Крыма Владимир Владимирович упоминал о жене, есть версия, что на самом деле речь шла о его сестре. Может быть, так им было легче устроить свою жизнь. Детей у знаменитого ботаника не было. По свидетельству жителя Летцев, Лебедева Владимира Лазаревича, в конце 60-х начале 70-х на родину ученого приезжал француз, который расспрашивал об Адамове и представлялся его родственником. Не вышел на связь автор издания о роде Адамова из Старой Ладоги.

В 1946 году в доме академика располагался приют для сирот войны, само здание было перестроено

Фото предоставлено Михаилом Дуком

Оставленный без внимания в 30-ых годах, Великолетчанский сад постепенно пришел в упадок.

Два года назад дом ученого выкупило частное лицо, связанное со строительством, чтобы использовать строение как жилое помещение. Сейчас работы там не ведутся.

В память об Адамове был установлен бюст на Аллее Славы знаменитых земляков в Новке. Планируется, что будет также создан музей ученого на базе усадьбы или старого здания местного сельсовета.

Но самой живой памятью про знаменитого ботаника стал фестиваль «Адамаўскі фэст», который уже три года подряд привлекает в Летцы любителей истории и природы.