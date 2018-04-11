«По сути, выкачивание денег» 2 11.04.2018, 22:19

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Фото: Charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси вводят альтернативу кассовым аппаратам.

Правительство предложило альтернативу кассовым аппаратам — программные кассы. Специалисты говорят, что они и обходиться будут дешевле, и пользоваться ими будет удобнее. Пока еще программные кассы никто не использует — система не готова. Но уже в начале июля у юрлиц и ИП будет выбор. Tut.by узнал, что думает бизнес по поводу новинки и что именно из себя представляет программная касса.

Фото носит иллюстративный характер

Фото с сайта firstnews.ru

«Пока программными кассами никто не пользуется»

В Министерстве по налогам и сборам подчеркивают, что пользоваться программными кассами никого заставлять не будут. Те, кто привык к кассовым аппаратам, без проблем смогут продолжить пользоваться ими.

— Сейчас индивидуальными предпринимателями зарегистрировано в налоговых органах более 65 тысяч единиц кассового оборудования, — приводят статистику в пресс-центре МНС. — Это 32,7% от общего количества кассового оборудования, зарегистрированного в налоговых органах.

Что же из себя представляет программная касса? Это программа, с помощью которой можно будет принимать платежи карточкой или наличными. Ее нужно будет установить на мобильный телефон, планшет или ноутбук или разместить в центре обработки данных оператора и пользоваться через интернет. Очень важно, чтобы электронные устройства тех, кто будет пользоваться программой, соответствовали требованиям, которые определит оператор программной кассовой системы.

— С помощью программной кассы можно будет рассчитаться банковскими картами платежных систем Visa, Mastercard, «БЕЛКАРТ», эмиссию которых осуществляют наши банки, — рассказывают в МНС.

В МНС сказали, что пока программными кассами никто не пользуется даже в тестовом режиме. Приобрести их еще нельзя.

— Учитывая, что сейчас еще только формируется законодательство, определяющее требования к программной кассовой системе, программной кассе, оператору программной кассовой системы, а также порядок работы комиссии по оценке на соответствие предъявляемым требованиям, программными кассами никто не пользуется, — рассказали нам в пресс-службе ведомства.

Предпринимателей новинка заинтересовала. В Министерство по налогам и сборам поступали отдельные обращения с вопросами о работе программных касс. Кроме того, ИП активно участвовали в общественном обсуждении проекта документа, который будет регулировать этот вопрос. От них поступил ряд предложений общего характера.

Покупателям будут высылать электронные чеки

Для покупателей с появлением программных касс новым будет, пожалуй, только то, что они смогут получать не только бумажные чеки за покупки, но и по желанию электронные.

— Программная касса должна печатать чек на бумаге с помощью принтера. Кроме того, должна быть возможность выслать покупателю чек в электронном виде, — рассказывают в МНС. — Способ передачи такого платежного документа будет определяться техническими решениями оператора программной кассовой системы.

Специалисты говорят, что программные кассы будут обходиться предпринимателям дешевле традиционных кассовых аппаратов. Тем, кто будет ими пользоваться, придется купить ключ электронной цифровой подписи, устройство для печати чека и платежного терминала. Еще нужно будет платить за услуги оператора программной кассовой системы и предоставление программных сервисов. Зато в перспективе использование будет стоить дешевле, потому что не нужно будет платить за техобслуживание кассового суммирующего аппарата и вносить залоговую стоимость. Также экономия будет за счет того, что касса будет стоять на устройствах, которые у предпринимателей уже есть — мобильниках, планшетах.

Кассовый аппарат — вещь не из дешевых.

Фото носит иллюстративный характер

Сайт: www.migom.by

— По данным ряда производителей кассового оборудования, цена автономного портативного кассового суммирующего аппарата составляет 249 рублей с НДС и выше, — сообщили в МНС. — А его обслуживание стоит 17 рублей 26 копеек с НДС и больше. Как правило, приобрести кассовые суммирующие аппараты можно у производителей или импортеров кассового оборудования, а также у центров технического обслуживания и ремонта кассового оборудования.

«Для рынков и торговых центров программные кассы — это обуза»

А что сами предприниматели думают о программных кассах, порадовала ли их такая альтернатива?

— Для рынков и торговых центров программные кассы — это обуза и лишние платежи фирмам, которые присосались к госбюджету, — уверен продавец одежды одного из торговых центров Минска. — Сейчас мы оплачиваем электронное декларирование. Первый платеж за него был эквивалентен 50 долларам — это вместе с подключением. Потом переоформить его нужно было — это еще 63 рубля. То есть, по сути, вытягивание денег. Так будет и с программными кассами. Говорят, что они будут дешевле кассовых аппаратов. Не думаю. Ведь это и оборудование купи, и за подключение-обслуживание заплати. Продажи сейчас слабые, практически нулевые. Зарабатываем только на аренду, развития никакого.

Продавец рассказывает, что недавно купил кассовый аппарат и терминал.

— С расчетом по карточке беда — 1,5% платим банку покупателя за перевод денег, 1,5% — своему банку. Эти деньги выпадают просто так. Но если покупатель хочет вернуть вещь, то мы ему отдаем полную ее стоимость. Это всё наши расходы, — подчеркивает ипэшник. — Только купил кассовый аппарат, теперь его нужно модернизировать. Купил самый дешевый, отдал 132 рубля. За обслуживание каждый месяц плачу почти 13 рублей. Ни на какие программные кассы переходить не собираюсь.

Продавец посуды тоже не уверен, что программные кассы будут удобными и выгодными для предпринимателей.

— Честно скажу, мне и кассовый аппарат иметь накладно. Я торгую довольно дорогой посудой — не самый ходовой товар в нынешних экономических условиях. Уже шестой месяц выхожу практически в ноль. Хватает, чтобы заплатить аренду и покрыть прочие расходы, в том числе обслуживание кассового аппарата, — рассказывает индивидуальный предприниматель, который продает посуду в одном из столичных торговых центров. — Не думаю, что программные кассы будут обходиться дешевле кассовых аппаратов. Во-первых, купить оборудование нужно, во-вторых, платить за обслуживание, в-третьих, уверен, что далеко не на все телефоны и планшеты программную кассу можно установить. То есть и за это еще платить придется. Из моих знакомых продавцов никто на них переходить не собирается.

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Фото: Хитоши Танака, газета «Туризм и отдых»

Теперь в платных туалетах будут выдавать чеки

Кстати, введение программных касс не единственное новшество которое ждет предпринимателей. Чиновники скорректировали действующий порядок приема наличных при продаже товаров, работ и услуг без использования кассового оборудования. То есть некоторые из тех, кто раньше мог принимать оплату без кассы, теперь будут обязаны проводить все платежи через нее.

Нововведение касается организаторов общественного питания в столовых и буфетах, расположенных в учреждениях общего среднего, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школах, средних школах — училищах олимпийского резерва, специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Обзавестись кассой нужно будет и тем ИП, которые оказывают услуги по использованию платных туалетов, а также подразделениям госучреждений здравоохранения в деревнях, которые продают в розницу медтехнику и другие товары аптечного ассортимента.

Зато тем, кто сдает квартиры и комнаты на длительный и короткий срок, помещения в общежитии, садовые домики, дачи, кассы не нужны. Постановление № 1040/17 вступит в силу 7 июля 2018 года, за исключением пункта 2 в нем. Он уже действует с 7 января 2018 года.