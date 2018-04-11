Литва демонтирует линии электропередач с Беларусью 11 11.04.2018, 22:22

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Электроэнергия, которая будет производится БелАЭС, в сети Литвы не попадет.

Линии электропередачи (ЛЭП), связывающие энергосистему Литвы с соседней Беларусью, будут демонтированы в рамках проекта синхронизации литовских электросетей с Западной Европой и отключения от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), передает neftegaz.ru.

Об этом 1 апреля 2018 г заявил журналистам Д. Вирбицкас, гендиректор компании Litgrid (Литгрид) - оператора электросетей Литвы.

Параллельно с синхронизацией с Западной Европой будут отключены линии на Беларусь, и электроэнергия, которая будет производится строящейся в Беларуси атомной электростанцией (АЭС), в сети Литвы не попадет.

Д. Вирбицкас напомнил, что синхронизацию Литва планирует завершить в 2025 г.

10 апреля 2018 г Litgrid был подписан договор с подрядчиком на демонтаж линии от выводимой Литвой из эксплуатации Игналинской АЭС в Беларусь.

Работы должны быть завершены к 2021 г.

По словам Д. Вирбицкаса, остаются еще 3 линии, которые будут обрезаны до 2025 г.

16 марта 2018 г литовская госкомиссия по ценам утвердила смету расходов, которые в ближайшее 10 лет предстоят стране для реализации инфраструктурных проектов в электросетевом комплексе, связанных с выходом из единой энергосистемы БРЭЛЛ.

На это направляется 325,6 млн евро.

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии Росатома, был запущен в 2009 г в г Островец, Гродненской области в 50 км от г Вильнюса.

После его реализации Беларусь планирует экспортировать электроэнергию странам региона.

Однако Литва и Польша уже отказались от закупок.

9 июня 2017 г Литовский парламент назвал БелАЭС угрозой национальной безопасности.

В Вильнюсе заявляют, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию, которая будет вырабатываться станцией, и не будут ее закупать сами.